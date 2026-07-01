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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Deniz Göktaş'a: 'O dili koparırız'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Deniz Göktaş'a: 'O dili koparırız'

1.07.2026 14:33:00
Güncellenme:
DHA
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Deniz Göktaş'a: 'O dili koparırız'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi üzerine AKP ve dinci çevrelerin hedefi haline gelen Deniz Göktaş'ın "milletin kutsallarına dil uzattığını" öne sürüp "Sen benim kutsalıma dil uzatırsan biz o dili koparırız” dedi.
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında komedyen Deniz Göktaş'ı ağır sözlerle hedef aldı. 

Göktaş'ın bir anda parlatıldığını ve sosyal medyada gündeme geldiğini söyleyen Destici, "Bir anda çok izlenir duruma getirildi. Bu bir proje midir, kendiliğinden mi oluşmuştur elbette açılan soruşturma sonucu bütün bunlar ortaya çıkacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum; herkes stand-up yapabilir. Bu stand-up içerisinde siyasileri de mizah edebilir, önemli iş adamlarını, sanatçıları da mizah edebilir. Toplumun önünde olan herkesi de mizah edebilir. Toplumsal olayları gündeme alabilir. Ülke gündemini değerlendirebilir. Bunların mizahını yapabilir. Bütün bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yoktur" dedi.

"BİZ O DİLİ KOPARIRIZ"

Destici sözlerinin devamındaysa Göktaş'u sözlerle seslendi:

"Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Ölçü burasıdır. Sen sadece Türkiye’deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kuran-ı Kerim’e dil uzatamazsın. Onu mizah edemezsin, onu hafifletemezsin. Onunla tabiri caizse eğlenemezsin ve eğlendiremezsin. Bizim ifade etmek istediğimiz budur. Sen benim kutsalıma dil uzatırsan, biz o dili koparırız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilediği "Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ile gündeme oturan komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisinin YouTube’da paylaşılmasının ardından içerik kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan video nedeniyle Göktaş, AKP çevreleri tarafından hedef gösterildi. 

Bunun üzerine Göktaş hakkında "dini değerleri aşağıladığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Büyük Birlik Partisi #Deniz Göktaş

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