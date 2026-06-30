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Cüneyt Özdemir, Deniz Göktaş'a dava açmayacakmış: 'Deniz acaba ne kullanıyor diye merak ediyor insan'

Cüneyt Özdemir, Deniz Göktaş'a dava açmayacakmış: 'Deniz acaba ne kullanıyor diye merak ediyor insan'

30.06.2026 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cüneyt Özdemir, Deniz Göktaş'a dava açmayacakmış: 'Deniz acaba ne kullanıyor diye merak ediyor insan'

Cüneyt Özdemir, komedyen Deniz Göktaş'ın kendisi hakkında yaptığı şakalar karşısında şoke olduğunu belirtti. Avukat arkadaşının 'dava açalım' diye kendisine ulaştığını ancak dava açmayacaklarını kaydetti.
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Komedyen Deniz Göktaş'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği "Ölü Deniz" performansı gündemdeki yerini koruyor.

5 gün önce Youtube'de paylaşılan ve 7 milyona yakın kişinin izlediği program, sosyal medyada da sıkça konuşuldu. Göktaş'a dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "dini değerleri aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Göktaş'ın stand-up gösterisinde gazeteci Cüneyt Özdemir'e ilişkin esprilrt de vardı. Göktaş, Özdemir hakkında, "Cüneyt Özdemir sürekli kahkaha atıyor. Kokainden midir nedir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir, Youtube kanalından Göktaş'a yanıt verdi.

"AVUKAT ARKADAŞIMIZ 'DAVA AÇALIM' DEDİ"

Özdemir, Göktaş'ın ifadeleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Hani bir espri de hani çok da gülüp geçebileceğim bir espri değil. Hatta Kenan dedi ki, 'Ya Allah Allah, biraz ağır olmadı mı ya?' dedi yani. Hani bizim bir uyuşturucuyla alakamız yok" şeklinde konuştu.

Avukat arkadaşının kendisini arayıp, "Yüzde yüz cezalık bir şey bu, hemen dava açalım isterseniz" dediğini aktaran Özdemir, dava açmayacaklarını belirtti.

Özdemir, ayrıca Deniz Göktaş hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ben dedim ki, yani biz de deriz ki dedim, eğer insanlar kahkaha attığı zaman illa aklına uyuşturucu geliyorsa şimdi... Yani Deniz'in bu şeyinin sonrasında hepsini dinledik biz stand-up'ının. Yani Türkiye'nin bir anlamda şeyi gibi yani...

O kadar güldürüyor ki çünkü adam yaptığı esprilerle. Hani bizim kafamız bu hale geliyorsa, Deniz acaba ne kullanıyor diye merak ediyor insan yani. Ne kullanıyorsun ki bu kadar esprileri üretiyorsun yani? Bunlar kolay çıkmıyordur yani. Şimdi biz evde iki kahkaha attık diye bize hemen bilmem neci, ne mal yaptıysan... Şimdi sen kim bilir neler kullanıyorsundur burada diye düşündük yani şeyden."

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