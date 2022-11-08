BBP lideri Destici'den AKP-HDP görüşmesi hakkında yorum: 'Meclis'in işleyişiyle ilgili görüşmek başka bir şey'
BBP Genel Başkanı Destici, AKP heyetinin HDP'ye yönelik ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, "Meclis'in işleyişiyle ilgili görüşmek başka bir şey, seçim işbirliği yapmak başka bir şey. Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, Meclis'in işleyişiyle ilgili neredeyse her gün zaten görüşüyorlar" dedi.
Cumhur İttifakı’nın ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, AKP heyetinin TBMM'de HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AKP heyetinin, Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaretini hatırlatan Destici, "HDP ile terörle arasına mesafe koymadığı ve PKK'nın açık siyasi şubesi olduğu için görüşmüyoruz. Bu anlamda HDP ile görüşülmesini doğru bulmuyoruz. Durduğumuz yer aynı. CHP ve 6'lı masanın gündeme taşımaları, yalnızca Cumhur İttifakı içinde fitne çıkarma çabasından başka bir şey değil" dedi.
Gündemde tutulan görüşmenin, Meclis'in işleyişiyle ilgili olduğunu dile getiren Destici, "Meclis'in işleyişiyle ilgili görüşmek başka bir şey, seçim işbirliği yapmak başka bir şey. Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, Meclis'in işleyişiyle ilgili neredeyse her gün zaten görüşüyorlar. CHP ve 6'lı masa, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi partisiyle açıktan işbirliği yaptı. PKK'nın Meclis'teki sözcüleri, bunu açıkça dile getirdiler, 'O koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz' dediler. Onların da gıkı çıkmadı" ifadelerini kullandı.
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