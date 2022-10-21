HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hâkim karşısına çıkacak
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 19 Aralık'ta ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmesinin ardından duruşma hazırlık zaptını tamamladı. Buna göre, Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, yargılama için 19 Aralık'ı belirledi.
İddianameye göre, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ye yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine, Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kaldırıldı.
İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.
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