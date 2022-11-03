Meclis'teki komisyon görüşmelerinde HDP'li ve AKP'li vekiller arasında şakalaşma

TBMM’de Amasra’daki maden faciasını araştırmak için kurulan komisyonda, toplantının başında koltukların boş kalması dikkat çekti. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP’li milletvekillerinin sayısının az olması üzerine “Bir oylama olursa gittiniz... Başkanı değiştirelim” esprisini yaptı. AKP’li vekiller ise “Biz size güveniyoruz” diye yanıt verdi.

ANKA
03 Kasım 2022 Perşembe, 17:54
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Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim’de yaşanan faciada 41 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından TBMM’de kurulan araştırma komisyonu bugün de toplandı.

Madencilik uzmanı öğretim üyelerinin dinlendiği toplantıya, Komisyon Başkanı Taner Yıldız ile beraber 7 AKP’li milletvekili katılırken, CHP’den 4 ve HDP’den 2 milletvekili tam kadro yer aldı.

Bu durum muhalefete “Başkanı değiştirelim” esprisi yaptırdı.

Katılımın az olması üzerine HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP’lilere “Bir oylama olursa gittiniz. Başkanı değiştirelim” esprisini yaptı.

AKP’lilerden ise “Biz sizlere güveniyoruz” yanıtı geldi. 


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