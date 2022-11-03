AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: "Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız"

03 Kasım 2022 Perşembe, 20:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla başlayan tartışma devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsünü bahane ederek gerçekleştirdiği anayasal değişiklik çıkışı ise sorunu başka bir boyuta taşıdı.

Erdoğan’ın çıkışı sonrası ise AKP’nin diğer partilerle görüşmeleri başladı. CHP ve HDP ile ilk görüşmeler yapıldı.



AKP’nin HDP ile yaptığı görüşme ise beraberinde bir tartışmayı akıllara getirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başlayarak tüm AKP’li yöneticilerin her fırsatta dile getirdiği tezleri...

AKP HDP İLE GÖRÜŞTÜ, AKP'LİLER SUSKUN

AKP’ye muhalefet eden tüm partileri neredeyse her fırsatta HDP ile ortak hareket etmekle itham eden ve bu şekilde kriminalize eden AKP’liler, söz konusu görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Başta CHP olmak üzere muhalefetin tüm kesimlerini ‘HDP ile ortak hareket etmekle’ suçlamak üzerine kurulu siyaset tarzı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerinden yandaş medyanın manşetlerine kadar her yerde kendisini gösteriyor.



Mersin’de bir polis evine geçen aylarda terör örgütü PKK’nin gerçekleştirdiği saldırının ardından konuşan Erdoğan ‘CHP ile HDP’nin ortak hareket ettiğini’ iddia etmişti. Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli açılışlarda ya da törenlerde yaptığı eylemlerde ‘CHP ve PKK ortaklığını’ dilinden düşürmedi.



Bu söylemler sadece AKP’li yöneticilerle sınırlı kalmadı... Yandaş medyaya yansıyan haberlerde de aynı tarz kendini gösterdi. Gezi Parkı eylemleri sırasında ağaçla yaptıkları söyleşi ile akıllara kazınan Takvim gazetesi ‘8 Ağustos tarihli haberinde CHP ile HDP’lilerin ortak flamalarla yürüdüğünü iddia ederken yandaş medyanın en öne çıkan unsurlarından Yeni Şafak ise 28 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine atıfla “Teröristlerin izi HDP ya da CHP’ye çıkıyor” başlıklı bir haber yayımladı. Yine benzer haberleri Akit gibi gazetelerin yanında A Haber gibi televizyon kanallarında da görmek mümkün.



Söz konusu medya organları AKP’nin başta CHP ve HDP olmak üzere muhalefet partileriyle olan görüşmesini yorumsuz biçimde görüp, ‘AKP’nin parti gruplarına anayasa ziyareti’ diye vermesi ise dikkat çekti.