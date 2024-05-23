BBP lideri Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'e ziyaret

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Destici'nin görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada 'başıboş sokak hayvanları' konusunun çözülmesi çağrısını yapması üzerine Özel ''Saldırganlığı önlenemeyen köpekler için Mecliste yapılacak bir düzenlemeyle fon kurulmalıdır. Okula giden çocuklar, yaşlılari yoksullar açısından bir güvenlik sorunudur diğer yandan da bu hayvanların bir yaşam hakkı vardır. hayvanseverler vardır'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:58
BBP lideri Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'e ziyaret
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. 

Mustafa Destici iki genel başkanın görüşme sonrası yapmış olduğu ortak açıklamada 'Başıboş sokak hayvanları' konusunu gündeme getirdi. Sokak köpekleri sorununun çözülmesi için tüm partilere ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu. 

''FON KURULMALIDIR''

Özel konuya ilişkin '' Saldırganlığı önlenemeyen köpekler için Mecliste yapılacak bir düzenlemeyle fon kurulmalıdır. Okula giden çocuklar, yaşlılari yoksullar açısından bir güvenlik sorunudur diğer yandan da bu hayvanların bir yaşam hakkı vardır hayvanseverler vardır'' açıklamasında bulundu. 


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