BBP lideri Mustafa Destici: 'Rüşvet iddialarıyla ilgili hukuk gereğini yapmalı'
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin "Kamuoyunda dillendirilen bütün iddialarla ilgili hukuk gereğini yapmalı. Devletin malı deniz tanımına biz çok şiddetli bir şekilde karşıyız. Devletin malına kim el uzatmışsa o elin kırılması lazım" diye konuştu.
Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarından ardından gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşan Destici, duruşlarının net olduğunu belirterek "Biz ilkesel olarak bir duruş ortaya koyuyoruz kurulduğumuzdan beri. Biz her türlü, yolsuzluk, irtikap, rüşvet olabilir, yani gayri ahlaki olan bütün tutumların net bir şekilde karşısındayız" diye konuştu.
"HUKUK GEREĞİNİ YAPMALI"
"Kamuoyunda dillendirilen bütün iddialarla ilgili hukuk gereğini yapmalı" diyen Destici sözlerine şöyle devam etti:
"Burada gayri ahlaki bir durum varsa, birisi devletin malına el uzatmışsa, bir rüşvetle bir iş yapmışsa, bütün bunların araştırılmasını Büyük Birlik Partisi geçmişten bu yana savuna gelmiştir. Devletin malı deniz tanımına biz çok şiddetli bir şekilde karşıyız. Devletin malına kim el uzatmışsa o elin kırılması lazım.
'Adalet mülkün temelidir' deniyor eğer adalet mülkün temeliyse, adaletin daha hızlı hareket etmesi, daha net bir şekilde bu soruşturmalarını sonuçlanıp, hak edenlerin hak ettiği cezayı alması gerekir.
"Kamuoyunda dillendirilen iddialarla ilgili önce bir araştırma, soruşturma yapılır. Bu iddiaların altı araştırılır. Çünkü bu iddiaların bir kısmının da özellik muhalefet tarafından, Millet İttifakı, altı masa ve onları destekleyen yandaş basın tarafından, iktidarı ve Cumhur İttifakı’nı yıpratmaya yönelik olduğunu da biliyoruz. Bunun siyasi bir amacının da olduğunu biliyoruz."
AKP cephesinden peş peşe gelen 'arınma' çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici "Likayatlı kadroların göreve getirilmesi için böyle bir iddiaların ortaya çıkmasına gerek yok. Böyle gayri ahlaki bir durum varsa onların zaten göreve getirilmemesi lazım" şeklinde konuştu.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Peker'in rüşvet iddialarında ismi geçen Ünsal Ban tutuklandı
- Rüşvet iddiaları konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun 4 yasa teklifi Meclis'te bekliyor
- SPK'de rüşvetin tarifesi yüzde 3'ten başlıyor
- Sedat Peker'in 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddialarının ardından savcılık harekete geçti: Sineren açıklama yaptı
- Rüşvet ağı iddiasından sonra AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, Mine Tozlu Sineren suç duyurusunda bulundu
-
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- Akşener'den adaylık açıklaması
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması
- Gülşen'den o isme suç duyurusu
- 'Utan Cem artık yeter'