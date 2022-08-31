Sedat Peker'in 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddialarının ardından savcılık harekete geçti: Sineren açıklama yaptı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:09

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıkladı.

Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı. Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sineren ve Peker’in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçi. Başsavcılık, SPK’nın yaptığı suç duyurusunu değerlendirerek soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

SİNEREN'DEN AÇIKLAMA

Soruşturmanın ardından TELE 1’e konuşan Mine Tozlu Sineren şu ifadeleri kullandı:

“Ben daha önce şikayetlerde bulundum. Bütün iddiaları araştırmak için Başsavcılık tarafından talimat verildi. Benim zaten CİMER’e yaptığım suç duyuruları var. SPK’nın da var. Benimle başlamadı bu soruşturma, açıklamalardan sonra başladı. Daha önce başlaması gerekiyordu, geç kalındı.”