Bedri Yaşar'dan iktidara tedbir çağrısı: Kamu müteahhitleri batıyor

10 Mart 2022 Perşembe, 10:35

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, TBMM’de yaptığı konuşmada kamu müteahhitlerinin iflasın eşiğinde olduğunu, müteahhitlere mutlaka tasfiye hakkı; ve ek fiyat farkı uygulaması verilmesi gerektiğini belirtti.

Kamu müteahhitlerine ilişkin son çıkan yasanın hiçbir yaraya merhem olmadığını belirten Bedri Yaşar; 40 bin kamu müteahhidin zor durumda olduğunu ve kamu müteahhitlerine muhakkak tasfiye hakkının verilmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Partili Yaşar, gerekli ek tedbirlerin alınmaması halinde kamu müteahhitlerin istihdam ettiği çalışanlar ve sektörün alt temsilcileri de dahil olmak üzere bu durumdan yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin kişinin olumsuz etkileneceğini vurguladı.

"YASA YETERSİZ; EK FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ GETİRİLMELİ"

Artan çimento, demir, mazot fiyatları ile müteahhitlerin işlerin altından kalkmasının mümkün olmadığına değinen Bedri Yaşar “Hükümetin verdiği yüzde 10 fiyat farkıyla müteahhitlerin işlerin altından kalkması mümkün değildir. Hâlbuki devlet sorumluluk duygusu gereği kamu müteahhitlerimizin yanında olmalıdır. İş alanlar artan maliyetler nedeniyle daha işe başlayamayanlar var; yüzde 10 gerçekleştiren var, yüzde 20 gerçekleştiren var. Hiç olmazsa bu müteahhitlerimize bir tasfiye hakkı verin veyahut şu fiyat farkını tekrar gözden geçirin. Buradan uyarıyorum; müteahhitler batarsa yapamadıkları her işin devlete maliyeti en az 3 katı olur. Ama onlar hiç olmazsa 'Şerefimiz var, onurumuz var, zarar edelim, az zarar edelim ama bu işleri yapalım; bize destek olun' diyor. Bundan daha haklı nasıl bir talep olur, nasıl izah edilebilir?” ifadelerini kullandı.



