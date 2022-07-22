Bekaroğlu'ndan Mustafa Şentop'a 'darbe' soruları: 'Bu raporu kamuoyundan neden saklıyor ve açıklamıyorsunuz?'

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:25

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yazdığı mektupta; TBMM Darbe Araştırma Komisyonu raporuna işlerlik kazandırılması ve Genel Kurul’da görüşülmesi için gerekli girişimlerde bulunmasını istedi.

Bekaroğlu, Şentop'a "12 Temmuz 2017 tarihinde komisyon başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuş bulunduğu tarafınızca da yapılan açıklamada da kabul edilen söz konusu rapor bazı usul hükümlerinin arkasına sığınılarak 'tamamlanmadığı gerekçe gösterilerek' neden tarafınızca kamuoyuna açıklanmamaktadır? Neden Genel Kurul’da görüştürülmemektedir" diye sordu.

“SORUMLULARININ TESPİTİNE DAHİ GİRİŞİLMEMESİ AYRICA TARAFIMIZCA ESEFLE KARŞILANMIŞ BULUNMAKTADIR”

Şentop’un raporun kadük kaldığı yönündeki açıklamasını eleştiren Bekaroğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalama cesareti gösteren bir örgütle ilgili araştırma komisyon raporunun bizzat o meclisin başkanı tarafından kadük kaldığının açıklanması, bu durumun sorumlularının tespitine dahi girişilmemesi ayrıca tarafımızca esefle karşılanmış bulunmaktadır” dedi.

Bekaroğlu, mektubunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"-Meclis Araştırması Komisyonunun Başkanı olan dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’in röportajdaki ifadeleri doğru mudur?

-18.07.2022 tarihli basın açıklamasını yapmaya neden gerek duydunuz? Bu basın açıklamasında Meclis Araştırması Komisyonu’nun Başkanı olan dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’in açıklamasında yer alan hususlara neden cevap vermediniz?

-Söz konusu Araştırma Komisyonu Raporu 2 ciltten mi oluşmaktadır?

-Bu ciltlerin basım işlemi TBMM tarafından mı yapılmıştır?

-12 Temmuz 2017 tarihinde komisyon başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuş bulunduğu tarafınızca da yapılan açıklamada da kabul edilen söz konusu rapor bazı usul hükümlerinin arkasına sığınılarak “tamamlanmadığı gerekçe gösterilerek” neden tarafınızca kamuoyuna açıklanmamaktadır? Neden Genel Kurul’da görüştürülmemektedir?

-İlgili komisyon başkanının bu konudaki ısrarlı talepleri neden tarafınızca ret olunmaktadır?

-İlgili komisyon başkanının Meclis web sitesinde yer alan 'Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür' diye yazılı olan cümlenin doğru olmadığını, tarihi gerçekleri tersyüz eden bir açıklama olduğu” yönündeki beyanları hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Raporun yayımlanmaması konusunda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın bir çabası olduğu konusunda herhangi bir bilginiz var mıdır?

-Sayın Elitaş söz konusu raporun yayımlanmaması ve genel kurulda görüştürülmemesi konusunda şahsınız nezdinde bir girişimde bulunmuş mudur?

-Söz konusu rapor baskılar neticesinde mi yayımlanmamış ve genel kurulda görüştürülmemiş midir? Bu konuda Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinizden bir talebi olmuş mudur?

-Herhangi bir baskı var ise bu baskıyı yapan kimler veya hangi mercilerdir?

-Bu raporu kamuoyundan neden saklıyor ve açıklamıyorsunuz? Bu konuda mensubu bulunduğunuz parti çevrelerinden herhangi bir talep gelmiş midir?

Yukarıda şahsınıza yönelttiğim soruların cevaplanması, yerli ve yabancı kamuoyunun beklentilerine de cevap verilebilmesi için, söz konusu Araştırma Komisyonu Raporuna işlerlik kazandırılması ve Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanması amacına matuf olarak gerekli girişimlerde bulunmanız konusunda gereğini arz ederim."