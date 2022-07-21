15 Temmuz raporu neden Meclis'e sunulmadı? 'Tek sorumlu AKP'dir ve raporda ifşa ettik'

21 Temmuz 2022 Perşembe, 20:07

15 Temmuz darbe girişiminin araştırılması maksadıyla 4 Ekim 2016 tarihinde TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. AKP, MHP, CHP ve HDP'den milletvekilleriyle üyelerin katıldığı komisyonun 4 aylık çalışması sonucunda bir rapor hazırlandı ancak Meclis'e sunulmadı. 15 Temmuz'un 6. yıl dönümüyle birlikte yeniden gündeme gelen komisyon raporunun akıbeti ve neden Meclis'te görüşülmediği ise bilinmiyor.

Araştırma komisyonundaki kişilerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 15 Temmuz raporu ile ilgili Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Emre, komisyon raporunda CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 3 sayfalık gizli ek yapıldığını, CHP'nin karşı görüş ekinde ise AKP ve FETÖ'nün samimi ilişkileri yazıldığı için raporun Meclis'e sunulmadığını ifade etti. Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çeşitli bahaneler bunlar. Bize raporu önce teslim ettiler muhalefet şerhini yazdık, imza karşılığı teslim ettik ve işlem bitti. Daha sonra basıma geçilen aşımada öğrendik ki 3 sayfalık bir ilave ek yapılmış. Burada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu suçlayan bir kısım vardı. Bunun üzerine dönemin Meclis Başkanı İsmail Karaman'a giderek, 'Ya bu kısmı çıkarın ya da bize süre verin ilave bir karşı görüş yazalım' dedik. Karaman da bize resmi olarak süre verip karşı görüşümüzü yazmamızı istedi. Ardından bunu yazarak teslim ettik. Şimdi açıklamalara bakıyorum da uzlaşma olamadı deniyor. AKP döneminde 70'ten fazla araştırma komisyonu kuruldu Meclis'te. Bunlardan hangisinde iktidar ve muhalefet uzlaşıyor? Ancak hepsinde de raporlar çıkıyor. Bunların hepsi bahane.

"BİRBİRLERİNİ SUÇLAMAYA BAŞLADILAR"

Geçtiğimiz senelerde böyle bir durum yoktu. Gelecek 15 Temmuz'da iktidarda olamayacaklarını bildikleri için bu kadar çok konuşuluyor. Dolayısıyla birbirlerini suçlamaya başladılar. Asıl problem; 15 Temmuz raporuna bizim yazdığımız ek metnin AKP'yi son derece rahatsız etmesi."

Raporun görüşülmesi maksadıyla CHP'nin bir müzakere için adım atıp atmayacağı sorusuna yanıt veren Emre, "15 Temmuz'un gerçekleşmesinde tek sorumlu AKP'dir" diyerek şunları ekledi:

"AKP'li yetkililerin manipülasyonuna gelmemek lazım, yapılan konuşmalar olayı manipüle ediyor. Biz Meclis'te iç tüzüğe göre çalışıyoruz. Bir komisyon, çalışmasını tamamladıktan sonra müzakere diye bir şey yoktur. Ondan sonra yapılması gereken tek işlem raporlaştırılıp, dağıtılıp, Meclis'te görüşülmesidir. Onun haricindeki işlemlerle ilgili kimsenin bir yetkisi yok. Gelin konuşalım diyeceğimiz bir ortam da yok çünkü iç tüzük yazamıyoruz. Yapılacak tek şey, raporun basılması, milletvekillerine dağıtılması ve şu gün şu tarihte görüşülecek denmesi. Bunun dışında başka bir yol yok."

"GELECEK 15 TEMMUZ'DA YAPACAĞIMIZ İLK İŞ '15 TEMMUZ RAPORU'"