İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker’den çok konuşulacak itiraf: Oyumu Erdoğan’a verdim
İYİ Parti'de yaşanan sıkıntılı süreçte istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, 28 Mayıs'ta oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğini söyledi. 14 Mayıs'ta ise oy kullanmadığını iddia eden Beker'in oy kullandığı fotoğrafla paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
İYİ Parti'deki iddiaların ardından partiden istifa eden ve adı AKP ile anılan Ankara Milletvekili Adnan Beker, tv100'de katıldığı programda şoke eden bir itirafta bulundu.
'14 MAYIS'TA OY KULLANMADIM'
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti'nin de yer aldığı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, hiçbir adaya oy vermediğini söyleyen Beker, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı.
Açıklaması stüdyoda şok etkisi yaratan Beker'in 14 Mayıs'ta "vatandaşlık görevi" olan oyunu kullandığı ortaya çıktı. Beker'in 14 Mayıs'ta oy kullandığı görseli paylaşarak "Pursaklar ilçemizde vatandaşlık görevimi yerine getirerek oyumu kullandım. Tüm vatandaşlarımızı sandık başına davet ediyor; sandıktan çıkan sonucun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" notu düştüğü görüldü.
Pursaklar ilçemizde vatandaşlık görevimi yerine getirerek oyumu kullandım.— Adnan Beker (@AdnanBekerr) May 14, 2023
Tüm vatandaşlarımızı sandık başına davet ediyor; sandıktan çıkan sonucun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/CiC4Pow9p7
Öte yandan Beker'e AKP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sorusu da yöneltildi. Beker, soruya net yanıt vermese de bu duruma yeşil ışık yaktı.
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