İYİ Partili Üçok’tan çarpıcı yerel seçim tespiti: ‘CHP sadece 4 ili kazanabilir’

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:26

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:26

İYİ Parti Başkanlık Divanı üyelerinden hukukçu Ahmet Zeki Üçok, haritalarla birlikte “işbirliği olursa/olmazsa” senaryoları hazırladı. Üçok, Cumhuriyet TV’de yaptığı açıklamada “CHP ile yapılan işbirliklerinde partimiz hakkını almadı” dedi.

“25 İLDE KAZANABİLİRDİK”

Üçok, 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimleri esas alarak hazırladığı haritanın detaylarını anlatarak sözlerine şöyle başladı:

“Ayrı ayrı girilmesi durumunda kaybedilecek illeri tespit ettim. Beraber girildiğinde ise kesin kazanılan iller var. 14 Mayıs eğer bir yerel seçim olsaydı, biz Millet İttifakı olarak 12 ili kazanacaktık. Bir puan iki puan olarak çok az fark vardı, bu doğrultuda da 25 ilde kazanabilirdik. Bu saydığımız illerin 16-17 tanesi büyükşehir, 7 tanesi şehir, 274 ilçe kazanılabiliyordu. Bu da ülkedeki nüfusun yaklaşık yüzde 73’üne denk gelen, 50 milyon insanı kapsayan bir alan. Dolayısıyla buralarda seçimin kazanılması halinde iyi bir belediyecilikle önümüzdeki 2028 yılında da oylarımızı artırabileceğimizi değerlendirdim.”

“CHP SADECE 4 İLDE KAZANABİLİYOR”

İYİ Parti’nin CHP ile işbirliği yapmaması durumunda oluşacak olası tabloyu aktaran Üçok, “MHP ve AK Parti birlikte seçime gireceklerini açıkladılar. Bu işbirliği olmadığı takdirde de İYİ Parti’nin oyları olmadan ülkede sadece 4 il CHP tarafından kazanılabiliyor. Diğer 67 ili AK Parti-MHP, 10 ili de HDP kazanıyor” ifadelerini kullandı.

“CHP İLE YAPILAN İŞBİRLİKLERİNDE İYİ PARTİ’NİN HAKKI VERİLMEDİ”

İYİ Parti’nin CHP’nin işbirliği önerisini reddetme nedenini dile getiren Üçok, “Türk siyaseti tıpkı Amerika’daki gibi cumhuriyetçi-demokrat gibi bir alana sıkıştı. Bunun haricinde fikri olanların gideceği bir yer yokmuş gibi oldu. Biz de İYİ Parti olarak bir yol çizelim dedik. Ayrıca CHP ile daha önce yapılan işbirliklerinde partimizin yeterince hakkını alamadığını gördük. 2019 yerel seçimlerine baktığımızda bizim 17-18 ilçeye karşılık CHP’nin 280 civarında ilçesi var. Bu çok adil bir dağıtım olmadı. CHP ile yapılan işbirliklerinde İYİ Parti’nin hakkının teslim edilmediği hususunda görüşler var. Bunların birçoğu da haklı. Çünkü biz yüzde 10 aldık, CHP yüzde 25 oy aldı. Matematik olarak baktığımızda 2’ye 5 olması gereken bu dağılımın çok altında oldu” açıklamasında bulundu.