Bekir Bozdağ: '15 Temmuz'a destek veren, talimat veren, güç veren, lojistik sağlayan ülkeler var'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılı nedeniyle Yozgat'ta yaptığı konuşmada "15 Temmuz darbe teşebbüsü FETÖ’nün tek başına yapabileceği bir iş değil" diyerek ismini vermediği bazı ülkelere işaret etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Millet Bahçesi ve Aile Sağlık Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün yaklaştığına değindi.
Bakan Bekir Bozdağ, “15 Temmuz darbe teşebbüsü FETÖ’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki teröristlerinin yapabileceği, tek başına yapabileceği bir iş değil. Onlara destek veren, talimat veren, güç veren lojistik sağlayan ülkeler var. İstihbarat örgütleri var, karanlık güçler var" dedi.
"NOBEL VERİLİRDİ"
Bozdağ şöyle devam etti:
"Eğer Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği bu demokrasi mücadelesini başka bir millet ya da Tayyip Bey değil de başka bir ülkenin lideri vermiş olsaydı emin olun o ülkeye ve o ülkenin liderlerine verilmedik ödül kalmazdı. Nobel Barış Ödülü dahil ne kadar uluslararasının nişan ödülü varsa hepsini onlara takdim ederlerdi. Ama demokrasi mücadelesini veren Türk halkı tankların altına yatan kurşunlara karşı şehadete koşar gibi koşan Türk halkı olunca bunlara öncülük eden, Türk milletinin önderi Recep Tayyip Erdoğan olunca bu büyük demokrasi mücadelesini, bu büyük zaferi görmezden geldiler, hafife aldılar ama ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bakarlarsa baksınlar biz milletimizin ve devletimizin hukukuna sahip çıktık. Bundan sonra da aziz milletimiz hukukuna sahip çıkacağını dost ve düşman herkese bir kez daha ilan etti."
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