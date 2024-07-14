Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'u anlattı: 'İnşallah şehitlik nasip olur da kilometreyi sıfırlar, Rabbimin huzuruna öyle çıkarım' demiştim

Yayınlanma: 14.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 14.07.2024 - 10:26

TBMM Başkanvekili AKP'li Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde yapılan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bozdağ, gece olayı öğrenince oğluyla birlikte dışarı çıktıklarını ve ilk dakikalarda 'Darbeciler peşimizde olabilir' düşüncesiyle sürekli hareket halinde olduklarını belirtip şunları anlattı:

"Derken, eski milletvekili arkadaşımız Halil Özyolcu'nun bürosuna gittik. Orada, 'Tankların üstüne çıkalım, halkla beraber bu alçaklara karşı mücadele edelim' dedim. Sonra halk zarar görür düşüncesiyle Meclis'e gittik. Genel Kurul'a geldiğimde TBMM Başkanımız İsmail Kahraman hem oturumu hem de o andaki krizi yönetiyordu. Bazı milletvekili arkadaşlar, gazeteciler, danışmanlar da Genel Kurul salonu içerisindeydi."

Genel Kurul'da konuşmak için kürsüye çıktığını belirten Bozdağ, "Ne kadar süre geçti bilmiyorum, çok büyük bir patlama oldu. Alçaklara 'korktular' dedirtmemek için konuşmamı kesmedim. Öleceksek de ayakta ölmemiz lazım" dedi.

"O gece eğer bu FETÖ'cü alçak teröristler bize ulaşmış olsaydı, beni sağ teslim alamayacaklardı" diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kafama koymuştum şehit olmayı. 'İnşallah bugün şehitlik nasip olur da kilometreyi sıfırlar, Rabbimin huzuruna öyle çıkarım' demiştim. O yüzden Genel Kurul'daki konuşmam da ondan sonra yaptığım her şey de bu duygu ile yapılmıştır, hiçbiri hesaplı değildir. Araba ile sokaklarda dolaşırken birçok araç şehrin dışına doğru gidiyordu. Böyle bir durumda herkesin destek vermesi gerekir oysa. Ama şehre gelen araç konvoyu da gördük. O gelenleri görünce de umutlandım..."

"DEĞERLİ BİR İNSAN, HİZMET YAPIYOR"

Bekir Bozdağ, FETÖ lideri Fetullah Gülen'i geçmişte savunan AKP'liler arasında önde gelen isimlerden biri olarak biliniyor. Bozdağ, Adalet Bakanı olduğu 2011 yılında, Meclis’te Fethullah Gülen’i muhalefet partilerine karşı savunmuştu. Bozdağ, “Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şeyi göz önünde…” demişti.

Bozdağ bu sözleri için daha sonra “Benim grup başkanvekili olduğum dönemde yaptığım bir konuşma milletvekilleri tarafından sürekli olarak ifade ediliyor. Ben o konuşmayı inanarak yaptım. Şimdi yaptığım konuşmaları da inanarak yapıyorum. Çünkü o dönemde Fetullahçı terör örgütünün suç, ihanet şebekesi olduğuna dair bir bilgim yoktu" açıklaması yapmıştı.









