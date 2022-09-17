Bekir Bozdağ: 'Biden'ından, Macron’una 7 düvel bir araya geldi, 2023’e kilitlendi'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'yi durdurmanın yolunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmaktan geçtiğini iyi bilenlerin bir araya geldiğini belirterek, "Onun için Biden'ından, Macron’una 7 düvel bir araya geldi, 2023’e kilitlendi’’ dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Bakan Bozdağ, ilk olarak AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi açılışına katıldı.
Açılış töreninde konuşan Bakan Bozdağ, 2023 seçimlerine değindiği sözlerinde, "ABD Başkanı Joe Biden'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, terör örgütlerinden 7’li masaya kadar herkesin bir araya gelip 2023’e kilitlendiğini" öne sürdü.
Hepsinin ortak hedefinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüyüşünü durdurmak olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:
‘’Türkiye, bilgiye hükmettikçe ve buradan yerli üretimi çoğalttıkça, savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 20'den, yüzde 80’e çıkarıp ihracatta da 5 milyar dolarlık bir rakamı sadece bu alanda yakalayınca herkes Tayyip Erdoğan düşmanı kesildi. Türkiye'yi durdurmanın yolu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmaktan geçtiğini çok iyi biliyorlar. Onun için dikkat buyurun, Biden'ından, Macron’una 7 düvel bir araya geldi 2023’e kilitlendi. Terör örgütleri bir araya geldi, 2023’e kilitlendi. 7'li masa bir araya geldi, 2023’e kilitlendi. Hepsinin ortak hedefi Cumhurbaşkanımızın yürüyüşünü durdurmak."
Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından kurdelesini keserek açılışını yaptığı eğitim merkezini ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı yemeklerin tadına bakıp, sohbet etti.
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