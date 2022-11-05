Bekir Bozdağ, Gültekin Uysal'ı hedef aldı: 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısı yaptı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 17:56

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Yalova’ya geldi.

Yalova Valiliği ve Yalova Adliyesi’ni ziyaret eden Bozdağ, daha sonra AKP Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, konuşmasının başında Yalova Belediyesi’ndeki zimmet davasının duruşması sırasında CHP’li milletvekilleri ile mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginliğe değindi.

CHP’li vekillerin mahkeme heyetini baskı altına almaya çalıştıklarını belirten Bozdağ, "Bugün Yalova Adliyesi’ni ziyaret ettik. Hâkim ve savcılarımızla bir araya geldik. Bu haksızlık kendini ve haddini bilmezlik, ahlaksızlık karşısında hakkın, hukukun, adaletin ve bağımsız Türk yargısının Yalova Adliyesi’nde yanında olduğumuzu bir kez daha ilan etmek için geldik. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Hiç kimse hâkim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargı yetkisinin nasıl kullanılacağına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dahi görüşme yapılamaz. Çünkü yargı görevi yapanlar, herkesin hak beklediği yerde hakkını arayanlar haklarına her türlü korku, baskı ve endişeden uzak karar veren hâkimlerin anayasa, kanun ve hukuka uygun bir vicdani kanaatle karar versinler diye bunlar temin ve tesis edilmiştir. Hâkimler kimseden korkmayacak. Hiçbir baskı üstünde hissetmeyecekler. Kanuna bakacak dosyaya bakacak, delile bakacak, hak kiminse ona bakacak, tespit edildiği zaman da hakkı sahibine dünya ayağa kalksa dahi teslim edecek. Bu büyük bir cesaret işidir" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLERİ HEDEF ALDI

Bozda, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde kimi vekillerinin de bulunduğu bazı siyasi temsilcilerinin Yalova’da mahkemeyi basmaları, hâkim ve savcılarımıza parmak ve el kol hareketi yapmaları onlara hakaret etmeleri, onlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu haddini bilmezliğin dik alasıdır. Kendini bilmezliğin ta kendisidir" sözleriyle CHP'li vekilleri hedef aldı.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

Milletvekili olsun olmasın siyasi kimlik taşıyan kişilerin bir davada lehlerine sonuç çıkması için mahkemeye baskı yapma hakları yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde kimi vekillerinin de bulunduğu bazı siyasi temsilcilerinin Yalova’da mahkemeyi basmaları, hâkim ve savcılarımıza parmak ve el kol hareketi yapmaları onlara hakaret etmeleri, onlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu haddini bilmezliğin dik alasıdır. Kendini bilmezliğin ta kendisidir. Hukuk tanımazlığın açık bir şekilde ifadesidir.





Hukuk devletini ayaklar altına almaktır. Bir yandan her gün yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından bahsedeceksiniz, Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüşü yapacaksınız, öte yandan da istediğiniz kararı vermesi için mahkeme basacaksınız, mahkeme heyetine yapılmadık hakareti bırakmayacaksınız. Bu ne biçim adalet anlayışı? Bunların gücü yok. Gücü yokken mahkeme basanlar, hâkimlere parmak sallayanlar, hukuku tanımayanlar Allah muhafaza azıcık güçleri olsa hukuku da adaleti de nasıl ayaklarının altına alacaklarını bu olay göstermektedir. Adalet kim, CHP’nin ilkel zihniyeti kim? Biz bu ülkenin evlatlarının eğitim-öğretim hakları elinden alınırken mahkemeye koşan ve onları engellemek için canla çalışan zihniyeti çok iyi tanırız. Biz bu ülkenin seçilmiş başbakanı ve bakanları derdest edildiğinde yargılanırken alkış tutan, idamını sevinçle karşılayan bu çağ dışı zihniyeti, adalet anlayışını çok iyi biliriz.

BOZDAĞ, GÜLTEKİN UYSAL'I HEDEF ALDI

Demokrat Parti’nin 6’lı masada olmasını eleştiren Bozdağ, "Yargıçların, 28 Şubat’ta Genelkurmay Başkanlığı’na esas duruşa geçtiği gün adalet diyen diliniz nerdeydi? Yargıçlar gidip de askerin karşısında esas duruşa geçer, hükümet bunu seyreder, meclis buna ses çıkarmaz. Nerede sizin adalet anlyaışınız? Biri sesini çıkarmadı. Bu hukuksuzluğu yapanları ayakta alkışladılar. Rahmetli Menderes’in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti’nin genel başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onu olsa, azıcık Menderes’in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu? Rahmet Erbakan olsaydı; 28 Şubat’ın gününün failleriyle 28 Şubat mazlumlarını yan yana oturtanlara ‘Hadi oradan sizi gidiler’ derdi. Bunlara haddini bildirmez miydi? Şimdi kalkmışlar Erbakan’ın hayallerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızı ve AK kadroları indirmek için Erbakan hocamızın hasımlarıyla omuz omuza Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar. Yazıklar olsun" sözleriyle Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef aldı.

'DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILSIN' ÇAĞRISI YAPTI

Bozdağ, Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da 'sanık' olarak yer aldığı "Yalova Belediyesi'nde zimmet" iddiasıyla açılan davanın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, bazı CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik tepkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanımız da meclise gönderecektir. Ben inanıyorum ki TBMM’nin saygın üyeleri bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak, parmak salladıkları yargının önüne çıkaracak" sözleriyle CHP'li vekilleri hedef aldı ve 'dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısında bulundu.

"TBMM, TÜRK YARGISININ VE YARGI GÖREVİ YAPAN HÂKİM VE SAVCILARIMIZIN ONURUNU, KENDİ ONURU GİBİ KABUL EDECEK..."

Bozdağ, şunları kaydetti:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bunlarla ilgili adli tahkikatı başlatmış, vekillerle ilgili soruşturma yetkisi ve diğer yetkiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu için yetkisizlikten dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanımız da meclise gönderecektir. Ben inanıyorum ki TBMM’nin saygın üyeleri bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak, parmak salladıkları yargının önüne çıkaracak.





Buradan da TBMM’nin başkanı ve saygın üyelerine çağrıda bulunuyorum. Türk mahkemelerine tepeden bakan, hâkim ve savcılarımıza hakaret eden, el kol sallayan kendini ve haddini bilmezlerin milletin saygın temsilcisi olmaya da hakları yoktur. Lütfen bu vekillerin dokunulmazlığını Anayasa’nın öngördüğü usuller çerçevesinde kaldırmak suretiyle bunları yargıya teslim edelim. Yargının önünde Türk yargıçlarına hesap vermesini sağlayalım. Ben eminim ki TBMM, Türk yargısının ve yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımızın onurunu, kendi onuru gibi kabul edecek, bu haksızlık karşısında milletin ortak sesinin tercümanı olacak, bu haddini bilmezlere hem hadlerini öğretecek hem de hukuk devleti nedir ayan beyan öğretecek ve gösterecektir.

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bozdağ'ın, "Ben inanıyorum ki TBMM’nin saygın üyeleri bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak, parmak salladıkları yargının önüne çıkaracak" sözleriyle CHP'li vekilleri hedef alarak 'dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Başarır, "Bugün sözde adalet bakanı Yalova’yı ziyaret ediyor! 'Yazıklar olsun' dediğim hakim valilik binasında Bekir Bozdağ’ı karşılıyor! Türk milletin hakimi kimsenin ayağına gitmez! Binlerce kez 'yazıklar olsun'!" ifadelerini kullandı.