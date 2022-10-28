Bakan Bozdağ: 'Birinin eteğine, içkisine karıştılar' diye kimse diyemez

28 Ekim 2022 Cuma, 10:45

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaşam tarzına müdahale tartışmalarına ilişkin "Birinin eteğine karıştılar, birinin içkisine karıştılar, birinin yaşam tarzına müdahale ettiler. Kimse diyemez. Yaşam tarzına müdahale oluyor deniyor, aslında yaşam tarzına müdahaleyi suç yapan biziz" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a açıklamalarda bulunan Bozdağ, yaşam tarzına müdahaleyi suç haline kendi iktidarlarının getirdiğini savunarak, "Yaşam tarzı tercihlerini değiştirmeye cebir şiddetle zorlama ve müdahale, çalışma hakkını, eğitim-öğretim hakkına engel olmak isteyenler cezai yaptırımla karşı karşıya kalırlar. Hepsi suç, hepsinin cezası hapis. Biz ayrımcılığı suç haline getirdik" ifadelerini kullandı. Yurttaşlar arasında yaşam tarzına müdahale hadiseleriyle ilgili ise Bozdağ şu iddialarda bulundu: ''Böyle olaylar çıktığında da onu himaye ettiniz diyemezler. Yasa herkes için geçerli. Biz birini koruyan bir yasa getirmedik ki, herkes için yasa getirdik. Biz 20 yıldır iktidardayız. Yaşam tarzına müdahale oluyor deniyor, aslında yaşam tarzına müdahaleyi suç yapan biziz. Kişilerin bu tercihlerine karşı eylemde bulunan herkes cezai müeyyide ile karşılaşıyor.''

HANİ HİMAYE EDİLMEMİŞTİ?

Bozdağ'ın söz konusu açıklamaları akıllara avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia edip ölçülmesini isteyen, aynı gün bir erkek avukata da küpe taktığı için hakaret eden hâkim Mehmet Yoylu'yu getirdi. Yoylu 2019 yılında, 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun mevzuata aykırı ve olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia ederek durumu tutanak altına almak için fotoğraf çekmek istemişti.

Duruşmaya tişört ve top sakallı olarak katıldığı görüntüleri ortaya çıkan hâkimin, aynı gün içerisinde erkek bir avukata da küpe taktığı için hakarette bulunduğu belirlenmişti. Olay tüm Türkiye'de yankı bulmuş, avukatlar adliyeye akın etmişti. Yoylu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılmış ancak 5 ay sonra yeniden iade edilmişti.

‘TEBLİĞİCİLER’ TACİZ EDİYOR

Öte yandan Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı avukat Cemile Didem Karaboğa da baro tarafından “çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerle mücadele eğitimleri” kapsamında il müftülüğünün erkek personeline sunum yapmak üzere görevlendirilmişti. Ancak Karaboğa, sunum sırasında hem kıyafeti hem de anlattıklarıyla ilgili sözlü saldırıya uğramıştı.

Yaşam tarzına müdahalenin bir başka örneğini de "tebliğciler" isimli gerici grup oluşturdu. Kendi halinde eğlenen insanlara, "alkolün günah" olduğunu söyleyen grubun sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri tepki çekmişti.

ALKOLLÜ İÇKİYE FAHİŞ VERGİ

İktidarın eleştirilen vergi politikalarının bir sonucu da içki ve sigara fiyatlarının fahiş bir hal alması oldu. İçki ve sigaraya 6 ayda bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geliyor. Toplum da iktidarın vergi politikasını ideolojik olmakla eleştiriyor. Son 10 yılda rakıya yüzde 500'ün, şaraba yüzde 340'ın, biraya ise yüzde 530'un üzerinde zam geldi. Yurttaşlar astronomik artışları yaşam tarzına müdahale olarak değerlendiriyor.