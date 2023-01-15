Bekir Bozdağ: Komutanların, Erdoğan’ı alkışlaması takdir edilmeli

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 19:24

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 19:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki haftaki konuşmasında muhalefeti hedef almış, o sırada orada bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in de aralarında olduğu komutanlar Erdoğan’ı alkışlamıştı.

Bu duruma tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerlere “Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir” demiş, Erdoğan bu sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.

BOZDAĞ'A GÖRE TAKDİR EDİLECEK BİR DAVRANIŞMIŞ!



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesine yönelik sözlerini değerlendirdi.

Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, askeri bir törende ordu komutanlarının, Erdoğan'ı alkışlamalarının suçlanacak ve kınanacak bir davranış değil, 'takdir edilecek bir davranış' olduğunu iddia etti.

"ORDUMUZUN ŞEREFLİ VE KAHRAMAN KOMUTANLARI İLE ASKERLERİNE DİL UZATANLAR..."



“Erdoğan'ı alkışladılar diye ordunun şerefli ve kahraman komutanlarına dil uzatanları kınadığını” belirten Bozdağ, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: