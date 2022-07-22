Bekir Bozdağ'dan 'işkence' iddiasına yanıt: 'Kimse somut tek bir örnek kimse gösteremez'

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:01

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel uçakla geldiği Kars'ta, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılışını yaptı. Bozdağ, daha sonra AKP İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Açılışta konuşan Bozdağ, infazlarını tamamlayan mahkum ve hükümlülerle ilgili iş insanlarına seslendi.

"İNŞAATTA BİLE İŞ VERİLMİYOR"

"Cezaevlerinde cezası infaz olunan hükümlüler çıktıktan sonra bizim infaz sisteminin ana felsefesi gereği cezasını çekmiştir ve bunlar toplumun içinde saygın ve şerefli bir insan olarak yaşamayı hak etmiş ve saygınlığın gereği hayatını devam ettirmekle toplumun her bir düzeyi ile cezası infaz edilmiş insana kapısını, yolunu, işyerini her şeyi açması icap ediyor" diyen Bakan Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ama maalesef uygulamaya baktığımızda burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. Burada biraz da aziz milletimizin, iş insanlarımızın ve herkesin vicdanına seslenmek istiyorum. Çünkü cezaevinde işlediği suçtan ne olursa olsun cezasını infaz etmiş sonrada şartsız tahliyesini elde etmiş birisi iş aradığında iş bulamamakta, kamuda işe girememektedir. Özel sektör iş vermezse, hatta şimdilerde inşaat işlerinde dahi neredeyse iş verilmez hale gelindi. Evlenmek ister evlenemez. Bu ne demektir; ‘dışarının açık cezaevine dönmesi’ demektir. Bu adil bir şey değildir. Haklı, hakkaniyete uygun bir şey hiç değildir. Onun için de bizim insanımızın, düşmüş insanların ayağa kalıp yürümek istediğinde O’na el uzatması bizim medeniyetimizin, kültürümüzün bize öğrettiği asil davranışlardan bir tanesidir. Ama bu davranışlarda zayıflığı görmek bizi fevkalade üzmektedir. Onun için de buradan iş sahiplerine ve herkese çağrı yapıyorum; tahliye olmuş insanlara iş vermek, onların yeniden suça sürüklenmesini veya kasten suç işlemesini engellemek gibi son derece önemli bir faydayı sağladığı gibi o insanların hayatını daha iyi hale getirmesi için de büyük bir yardımı ifade eder. Bunu hep beraber yapmalıyız. Ama maalesef herkes sabıka kaydı istiyor veya istemese bile bir yerden bir laf duyuyor. Hemen ‘eleman aldık, ihtiyacımız yok veyahut kusura bakma, güle güle’ deyip gönderiyor. Bu büyük bir haksızlıktır ve bu haksızlığı yapmamak gerek."

"İŞKENCECİLERİ KORUMAYIZ"

Türkiye'de işkence ve kötü muamele "Cezaevlerinde ve Türkiye’de işkence yoktur. Yapanlar da karşısında hukuku bulur" iddiasında bulundu. Bakan Bozdağ şöyle dedi:

"Pek çok yerde işkence ve kötü muameleye dair haberler vesaireler zaman zaman yayınlanıyor, şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki; Türkiye cezaevlerinde ve Türkiye’de işkence yoktur. Somut tek bir örnek kimse gösteremez. Gösterildi diyelim bir örnek, biz onun üzerine gitmezsek o zaman çıkıp bize şunu demeleri lazım; ‘size somut örnek gösterdik ama siz bunun üzerine gitmediniz’. Hem adli yönden hem de idari yönden böyle bir vaka olduğu zaman biz üzerine kararlılıkla gidiyoruz, gitmekte de kararlıyız. Bu konuda herhangi bir kamu görevlisini koruyucu, kollayıcı bir iradenin sahibi değiliz. Onlar emanet, o emanetlere kötü muamele veya işkence yapan herkes karşısında hukuku bulur, adaletin gereği neyse onu bulur, onu bulacaktır."