Erzurum'da Kuran kursunda işkence davası: Sanıklar, avukatlara saldırdı
Erzurum'da yatılı bir Kur'an kursundaki 7 çocuğa işkence yapmak iddiasıyla yargılanan sanıklar, davanın bugün görülen duruşmasında çocukların avukatlarına saldırdı.
Erzurum'da yatılı bir Kur'an kursundaki 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 21 yaşındaki sanık, suçunu itiraf etti. Mahkeme sanığa, 7 çocuğa 'cinsel istismar' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 119 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Çocuklara uygulanan işkenceler nedeniyle açılan bir diğer davanın duruşması bugün görüldü. Duruşma sırasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatları saldırıya uğradı.
Avukat Ahmet Kılınç ve Avukat Çisel Demirkan'a yapılan saldırıdan sonra, kuran kursunda oğlan çocuklarına işkence yapan sanıklar tutuklandı.
Derneğin avukatı Müjde Tozbey'in konu ile ilgili attığı tweet:
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