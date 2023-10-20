Bekir Yüksel Hoş kimdir? Bekir Yüksel Hoş neden tutuklandı?

Yayınlanma: 20.10.2023 - 14:01

Güncelleme: 20.10.2023 - 14:01

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Dr. Bekir Yüksel Hoş'un tutuklandığını açıkladı.

BEKİR YÜKSEL HOŞ KİMDİR?

8 Mayıs 1977 yılında Nişantaşı'nda doğdu.İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi aldıktan sonra bir süre çeşitli eğitim kurumlarında Coğrafya Öğretmeni olarak çalıştı.2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. 2015 Yılında Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Ensitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

BEKİR YÜKSEL HOŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş geçen günlerde sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Değirmenci, Filistin'de Hamas'ın esir aldığı iddia edilen İsrailli kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımda, “Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış. İsrail'in en taş hatunlarını esir almak nedir be kardeşim? İsrailli gençler n'apsın şimdi? Taş mı yesin?” ifadelerini kullanmıştı.

Hoş'un bu paylaşımı üzerine “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklandığı öğrenildi. Gelişmeyi duyuran isim ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci oldu.

Aslan Değirmenci, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında ayrıca Hoş’un FETÖ ile iltisaklı olduğunun öğrenildiğini ileri sürdü.