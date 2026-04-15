Beklenen oldu: CHP'den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul AKP'ye geçti

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP listesinden aday olup Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul'un partisinden istifa ettiği öğrenilmişti. İktidar medyasında yayımlanan haberlerde, AKP'ye geçeceği iddia edilen Kumbul'un bugün AKP Grup Toplantısı'nda rozetini takacağı ifade edilmişti.

Kumbul'un AKP'ye geçtiği bugün ortaya çıkan fotoğraflarla doğrulandı. Kumbul'un rozetinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldığını gösteren kareler, AKP Serik İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İlçe Başkanlığı hesaplarında ilgili fotoğraflar paylaşılırken "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen Grup Toplantımızın ardından;Serik Belediye Başkanımız Kadir Kumbul, AK Parti ailemize katıldı. Serik’imiz için hayırlı uğurlu olsun. Hizmet aşkıyla durmak yok, yola devam!" ifadeleri kullanıldı.

Kumbul’a parti rozeti, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam odasında takıldı. Törende AKP Antalya milletvekillerinin de hazır bulunduğu öğrenildi.