Belediye Başkanı Güney: 'Hacizlerle borcun azalmasını engellemek istiyorlar'

Yayınlanma: 28.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 04:00

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi, önceki yönetimden devraldığı borçlardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından icralık oldu.

SGK, Beyoğlu ilçe sınırları içinde yer alan Cihangir Münir Özkul Ortaokulu, Dolapdere’deki Semt Konağı, İstiklal Caddesi’nde bulunan Sanat Galerisi, tarihi Laleli Çeşme, Kadiriler Tekke Camisi’nin bahçesi ve Yenişehir Camisi önündeki park alanı için haciz işlemi başlattı.

‘AKP’NİN 30 YILLIK BORCU’

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 1 milyar 293 milyon TL borç ile devraldıkları belediyede, göreve geldiklerinden bu yana 188 milyon TL borç ödediklerini belirterek karara tepki gösterdi.

Güney, “Sandık mağlubiyetinin hazmedilememe durumu devam ediyor. Biz hiçbir zaman borç bizim değil demedik, kamuda devamlılık esastır. Ancak icraya sebep olan borç bize değil bizden önceki 30 senelik AKP yönetiminin yarattığı bir borç” diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi’nin, gelirinin yaklaşık 1.5 katı kadar borcu olduğunu belirten Güney, “Belediye özel bir şirket olsaydı konkordato ilan etmesi gereken bir şirket olurdu. Bu enkazı kaldırırken bu şekilde üzerimize gelinmesi akla ve mantığa uygun değil. Anladığımız kadarıyla SGK bir bilgisayar sistemi kurmuş, başına da birilerini oturtmuş ve ekranda görünen her şeye icra koyulmuş” dedi.

‘DÖNÜŞ YAPILMADI’

Güney, borçların indirilmesi için arazi devri talebi içeren resmi yazıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderildiğini ancak bu taleplere dönüş yapmadığını da belirterek “Belediyelerin, devraldıkları yüklü borçlardan kurtulmak adına kendilerine ait gayrimenkulleri satışa çıkarma hamlesini boşa düşürmek için bunlara icra takibi başlatarak satışları engellemek istiyorlar” ifadelerini kullandı.