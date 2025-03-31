Belediye başkanından meslek odalarına İmamoğlu çağrısı: Bu haksızlığı görenler sesini yükseltmeli

Yayınlanma: 31.03.2025 - 16:35

Güncelleme: 31.03.2025 - 16:35

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan, tutuklanmasına kadar uzanan tüm sürecin haksız, hukuksuz ve adaletsiz olduğuna vurgu yaptı. Kaya, tüm meslek odalarına bu durum karşısında tepki göstermesi için çağrıda bulundu.

Kaya, “Bu ülkede bir belediye başkanı, bir cumhurbaşkanı adayı haksız, hukuksuz yere tutuklandı, diploması iptal edildi. Ben bütün meslektaşlarımdan, bütün meslek odalarından rica ediyorum; lütfen bu meseleyi enine, boyuna irdeleyin. Bakın, bilirkişi raporları var, bilimsel mütalaalar var. İptali gerektirecek bir şey varsa, meslek odalarımız çıksın; ‘şu nedenle iptal edilebilir’ desinler. Bu haksızlığı görenler sesini yükseltmeli ve ‘Bu kazanılmış bir haktır. Ekrem Başkan’ın diplomasını iptal ederseniz, hukuka aykırı iş yapmış olursunuz’ demelidir. Bütün meslek odalarımızdan bu hassasiyeti bekliyorum” dedi.

BUNU HANGİ VİCDAN KABUL EDER?

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle sonuçlanan süreçte, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan araştırma raporunun hukuka aykırı olduğunun ortaya çıktığını anlatan Kaya, Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Çiğdem Sever ve Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy tarafından hazırlanan bilimsel mütalaayı, oda yönetimiyle ve üyeleriyle paylaştı.

Bilimsel Mütaalanın sonuç kısmında yer alan “Yatay geçiş işlemlerinin tekemmül etmesinden sonra YÖK tarafından tanımama yönünde alınan kararların geçmişe etkisisin olamayacağı, Hukuka uygun olarak tesis edilen yatay geçiş işlemi sonrasında öğrenci statüsü kazanan ilgililerin kayıt oldukları programın yükümlülüklerini yerine getirerek hak kazandıkları diplomaların kazanılmış hak oluşturduğu ve idare tarafından diplomaların geçersiz sayılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem tesis edilmesinin hukuka açıkça aykırı olacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır” ifadelerini okuyan Kaya, Üniversitenin dekanı bu hukuksuzluğu görerek ‘Ben bu diplomayı iptal etmem’ diyor, dekana ‘istifa et o zaman’ deniyor ve dekan istifa ediyor. Bunu hangi vicdan kabul eder?” diye konuştu.

'BU SADECE EKREM İMAMOĞLU’NUN MESELESİ DEĞİL'

Bu haksızlığın Ekrem İmamoğlu’na yapılmış bir haksızlık olarak düşünülmemesi gerektiğini ve herkesin başına gelebileceğini belirten Kaya, “Bilim insanları, ‘Bu diplomanın iptali açıkça Anayasaya aykırı derken’, Erdoğan, ‘Gelip benimle konuşaydılar, deseydiler ki bu diploma haktır, bir yol bulurduk’ diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün meslek odalarının inisiyatif alması, yapılan haksızlığın karşısında durması talebimdir. Bu sadece Ekrem İmamoğlu’nun meselesi değildir. Bu hepimize yapılabilecek bir haksızlıktır.

Sustuğumuz için bu hale geldik. İnsanlar konuştukları kadar, sustuklarından da sorumludur. Din de bunu emrediyor, vicdan da. ‘Dilsiz şeytan olmayın!’ diyor dinimiz. Söylenene değil, söyleyene bakıyoruz, temel hata da burada. Söylenen doğru mu değil mi, buna bakmamız gerekiyor. Toplumun konuşması lazım, sanatçıların konuşması lazım, aydınımızın, bilim insanlarımızın konuşması lazım. Okumuş insanlarımızın konuşması lazım, gerçekten konuşmamız lazım. Bu ülke hepimizin. Ben de bunu talep ediyorum” şeklinde konuştu.