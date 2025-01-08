Belediye meclisi kararı: Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş olarak değiştirildi

Tefenni Belediyesi Meclisi, ilçedeki Devlet Bahçeli Caddesi'yle ilgili çok konuşulacak bir karar aldı. Meclisin kararıyla caddenin bir kısmına Sinan Ateş'in bir kısmına da Nihal Atsız'ın adı verildi.

Belediye meclisi kararı: Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş olarak değiştirildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:18

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Devlet Bahçeli Caddesi'nin bir bölümü Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, diğer bölümü ise Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi.

Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2025 tarihli oturumunda alınan kararlar, 7 evet, 3 ret oyu ile kabul edildi.

Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arası Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arası ise Sinan Ateş Caddesi olarak isimlendirildi.

AKP'LİLER REDDETTİ

Oylamada Zafer Partili Belediye Başkanı ve 5 meclis üyesi, 1 İYİ Partili meclis üyesi evet oyu kullanırken, 3 AKP'li meclis üyesi ret oyu kullandı.

Burdur’un Tefenni ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Ümit Alagöz, kasım ayında MHP’den istifa etmişti. Alagöz, bir süre bağımsız olarak sürdürdüğü görevine, Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi’nde devam etme kararı almıştı. 


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Nihal Atsız #Sinan Ateş

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