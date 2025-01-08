Belediye meclisi kararı: Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş olarak değiştirildi
Tefenni Belediyesi Meclisi, ilçedeki Devlet Bahçeli Caddesi'yle ilgili çok konuşulacak bir karar aldı. Meclisin kararıyla caddenin bir kısmına Sinan Ateş'in bir kısmına da Nihal Atsız'ın adı verildi.
Burdur'un Tefenni ilçesinde, Devlet Bahçeli Caddesi'nin bir bölümü Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, diğer bölümü ise Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi.
Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2025 tarihli oturumunda alınan kararlar, 7 evet, 3 ret oyu ile kabul edildi.
Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arası Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arası ise Sinan Ateş Caddesi olarak isimlendirildi.
AKP'LİLER REDDETTİ
Oylamada Zafer Partili Belediye Başkanı ve 5 meclis üyesi, 1 İYİ Partili meclis üyesi evet oyu kullanırken, 3 AKP'li meclis üyesi ret oyu kullandı.
Burdur’un Tefenni ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Ümit Alagöz, kasım ayında MHP’den istifa etmişti. Alagöz, bir süre bağımsız olarak sürdürdüğü görevine, Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi’nde devam etme kararı almıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı'nın acı günü!
- Sergen Yalçın iyi haberi sosyal medyadan duyurdu!