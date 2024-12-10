Ümit Özdağ ile MHP'li İzzet Ulvi Yönter arasında sert polemik... Sinan Ateş cinayetini hatırlattı, hesap vermeye çağırdı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:43

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:44

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bir toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alan sözleri, daha sonra iki isim arasında atışmaya dönüştü.

MHP'ye yakın haber sitesi BengüTürk'ün X hesabında Yönter'in "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sen MHP'de görev yaparken çıtın çıkmıyordu. Sen kime hizmet ediyorsun? Sen Genel Başkanımıza laf edecek en son insan bile değilsin. Görevlisin, işbirlikçisin. Bir Bozkurt’un hükmünü, çakalların fermanı bozamaz!" ifadelerini yer aldığı konuşması paylaşıldı.

Bunun üzerine Özdağ Yönter'in sözlerine yanıt verdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadi oradan Hüdaverdi kılıklı İzzet, sen önce rahmetli Sinan Ateş’in hesabını annesine, karısına ve çocuklarına ver öyle konuş. Bu iktidarda adaletin gerçekleşmesi gecikebilir ancak sonunda adalet bu dünyada da öbür dünyada da gerçekleşecek" dedi.

DURMADILAR

MHP'li Yönter, bu sözlere karşılık Özdağ'a "Ümit Bey, seninle ilgili hükmü tarih verecek, merak etme, iftira ve istismar siyasetin çuvalladı, panik halindesin. Adalet hepimiz için bir gün tecelli edecek, biz rahatız, çiğ süt içmedik, bu nedenle de karnımızda ağrı yok. Fakat seni korku dağları sarmış. Liderimize ve partimize yönelik beşinci kol faaliyetine gönüllü olarak katılmandan dolayı yüzünün kıpkırmızı olacağı günler uzak değil. Esad devrildi, umutların boşa düştü, hesapların bozuldu, sorun ve sıkıntın da bu. Haydi başka kapıya" diyerek seslendi.

Ümit Özdağ Yönter'in bu ifadelerini de yanıtsız bırakmayarak "Benimle ilgili hükmü tarih verecek. Seninle ilgili hükmü ağır ceza mahkemesi verecek. Ve ilahi adalet" ifadelerini kullandı.