Belediye meclislerinde dijital dönem

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün, belediye meclislerinin çalışma prensiplerinde güncelleme yapmak için çalışma başlattığı öğrenildi. 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerle birlikte belediye meclislerinde dijital bir döneme geçilmesi bekleniyor. Buna göre meclis çalışmaları ve kararları dijital ortama aktarılarak burada depolanacak. Düzenlemelerle birlikte meclis oylamalarında elektronik imza ile oy verme uygulamasına da geçileceği belirtilirken belediye meclis komisyonlarının oluşturulma ve çalışma prensiplerinde yapılacak değişiklikler de yolda. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün, düzenleme öncesi Türkiye’deki 1407 belediyenin ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) görüşlerini alacağı belirtilirken Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, TBB’ye henüz bilgilendirme yapılmadığını söyledi.