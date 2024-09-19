Belediye meclislerinde dijital dönem
2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerle birlikte belediye meclislerinde dijital bir döneme geçilmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün, belediye meclislerinin çalışma prensiplerinde güncelleme yapmak için çalışma başlattığı öğrenildi. 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerle birlikte belediye meclislerinde dijital bir döneme geçilmesi bekleniyor. Buna göre meclis çalışmaları ve kararları dijital ortama aktarılarak burada depolanacak. Düzenlemelerle birlikte meclis oylamalarında elektronik imza ile oy verme uygulamasına da geçileceği belirtilirken belediye meclis komisyonlarının oluşturulma ve çalışma prensiplerinde yapılacak değişiklikler de yolda. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün, düzenleme öncesi Türkiye’deki 1407 belediyenin ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) görüşlerini alacağı belirtilirken Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, TBB’ye henüz bilgilendirme yapılmadığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?