Belediye operasyonlarında Cumhur İttifakı içinde temkinli tablo: MHP’de ‘çekimser’ rahatsızlık

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin Cumhur İttifakı ortaklarından aynı dilde açıklamalar gelse de MHP cephesi sürecin siyasi sonuçlarına ilişkin AKP’den farklı bir bakış açısı ortaya koyuyor. Parti içinden bazı isimlerin, operasyonların hukuki boyutuna itiraz etmeksizin, sürecin siyasi yansımalarının iyi yönetilmesi gerektiğini dile getirdiği ifade ediliyor. Bu çerçevede “çekimser” olarak tarif edilen tutumun, doğrudan karşı çıkıştan ziyade sürecin seyrine ilişkin ihtiyatlı bir yaklaşımı yansıttığı belirtiliyor. Kulislerde, özellikle yerel düzeyde oluşabilecek siyasi gerilimlerin ve seçmen algısının, bu değerlendirmelerde etkili olduğu konuşuluyor.

KAYYIM AYRI BAŞLIKTA TARTIŞILIYOR

Kulislerde, kayyım uygulamalarının ise operasyonlardan bağımsız olarak ele alındığına dikkat çekiliyor. MHP içinde bazı yöneticiler ve parti tabanından gelen değerlendirmelerde, kayyım meselesine ilişkin daha belirgin bir rahatsızlık olduğu ifade ediliyor. Bu rahatsızlığın, uygulamanın siyasi etkileri ve uzun vadeli sonuçlarına ilişkin kaygılardan kaynaklandığı belirtilirken, “kayyımla ilgili artık yeni bir değerlendirme yapılmalı” görüşünün giderek daha fazla dile getirildiği kaydediliyor. Parti içindeki bu yaklaşımın, doğrudan bir karşı çıkıştan çok mevcut uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönünde olduğu ifade ediliyor.

AÇILIM SÜRECİ HASSASİYETİ

Kulislerde öne çıkan bir diğer başlık ise açılım süreci. MHP içinde yapılan değerlendirmelerde, atılacak adımların bu süreci sekteye uğratmaması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle Meclis’te yürütülen komisyon çalışmaları ve ilerleyen dönemde gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemeler dikkate alındığında, siyasi atmosferin gerilmemesi gerektiği görüşü dile getiriliyor.

Bu çerçevede hem operasyonların hem de kayyım uygulamalarının zamanlaması ve kapsamı konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini savunduğu belirtiliyor. Cumhur İttifakı kulislerinde, sürecin ilerleyen aşamasında Meclis zemininde yeni yasal düzenlemelere geçileceği, bu nedenle mevcut uygulamaların ileride atılacak adımlarla çelişmemesi gerektiği değerlendirmesi yapılıyor. Kayyım uygulamalarına ilişkin de bu kapsamda yeni bir çerçeve oluşturulabileceği, hem hukuki hem de siyasi açıdan daha net bir zeminin tartışıldığı kaydediliyor.