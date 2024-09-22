Belediyelere para gitmemiş

Yayınlanma: 22.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.09.2024 - 04:00

İktidar belediyelerin SGK’ye toplam 96 milyar TL borcu olduğunu ve borçların tahsiline gidileceğini açıklamıştı. Ancak Sayıştay’ın 2023’e ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik denetim raporunda belediyelere ödenmesi gereken payların ödenmediği tespitine yer verildi. Emniyet’in trafik cezalarından elde edilen gelirden belediyelere verilmesi gereken 379 milyon 494 bin TL’lik payı ilgili hesapta tutmadığı ve belediyelere paylarının yatırılmadığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın hesaplarında milyarlara varan bilanço hataları olduğu görüldü.

HİBELER NEREYE GİTTİ?

Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Antalya il göç idaresi müdürlüklerine ait binalar için Avrupa Birliği’nin (AB) hibelerden ödenen toplam 5 milyon 784 bin TL tutarındaki harcamanın borç kaydedilerek doğrudan giderleştirdiği tespitine yer verildi.

SİGORTA YAPTIRMAMIŞ

Adalet Bakanlığı’nın denetim raporunda ise yapım/onarım işlemlerinde inşaat sigortalarını yaptırmadığı veya eksik gün üzerinden sigorta işlemlerini yaptırdığı da saptandı.