Belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili çarpıcı anket: Soruşturmalar adil yürütülüyor mu?

Sonar Araştırma’nın 2 bin 106 kişiyle telefon üzerinden yaptığı ankette, katılımcılara gündemdeki gelişmelerle ilgili sorular yöneltti.

Son dönemde bazı CHP’li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasına yönelik iktidarın tutumunun sorulduğu ankette çarpıcı sonuçlar görüldü. Yapılan araştırmada CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların adil yürütülüp yürütülmediği soruldu.

Sözcü'nün derlediği habere göre; katılımcıların yüzde 57,1’i iktidarın CHP’li başkanlara yönelik yaklaşımını yanlış bulduğunu, yüzde 27,5 ise bu tutumu doğru bulduğunu belirtti.

Belediyelere yönelik soruşturmalarda eşitlik ve adalet olup olmadığına dair soruya ise katılımcıların yüzde 63,2’si sürecin taraflı yürütüldüğünü düşündüğünü ifade etti.

Araştırmada parti tercihlerine göre dağılımda da belirgin farklar olduğu görüldü.

AKP'Lİ SEÇMEN DE İNANMADI

CHP seçmeninin yüzde 88,7’si, AKP seçmeninin yüzde 35,3, MHP seçmeninde ise yüzde 44,8'i soruşturmaların adil yürütülmediğini söyledi.