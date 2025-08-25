Belediyeyi 20 yıl sonra AKP’den kurtarmıştı: Göle Belediye Başkanı Budak, CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 15:04:00
ANKA
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Budak’ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı. 

İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLAMADI

Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

BELEDİYEYİ 20 YIL SONRA AKP'DEN KURTARMIŞTI

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de büyük bir başarıya imza atarak yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AKP’den CHP’ye kazandıran isim olmuştu.

