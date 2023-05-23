Belgesel görünümlü ‘propaganda’

Yayınlanma: 23.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2023 - 04:00

AKP iktidarı için hazırlanmış belgeseller, günde 15-20 kez TRT Haber ekranlarına taşınmaya başlandı. “Kalkınma Yolunda 100 Yıl”, “Milli Güç, Güçlü Türkiye”, “Demokrasi Yolunda 100 Yıl”, “Şehirlerimizle Türkiye” başlıkları altında hazırlanan ve farklı alanlarda iktidar döneminde yapılan çalışmaları anlatan belgeseller gün içinde sık sık gösteriliyor. Sadece 21 Mayıs günü TRT Haber’de, “Kalkınma Yolunda 100 Yıl” belgeseli 8 kez, “Demokrasi Yolunda 100 Yıl” belgeseli 4 kez, “Şehirlerimizle Türkiye” belgeseli 6 kez yayımlanırken bunların toplam yayın süresi 2 saat 8 dakika oldu. Aynı gün Cumhur İttifakı’nın canlı yayın süreleri de 3 saat 40 dakika olarak kayda geçerken toplam 5 saat 48 dakika iktidar propagandası yapılmış oldu.

'TRT YÖNETİMİ SUÇ İŞLİYOR'

RTÜK üyesi Tuncay Keser, TRT’nin, seçim yasaklarını en fazla çiğneyen kurum olduğunu söyledi. Keser, “Seçim günü bile siyasi parti reklamı yayımlandı. Ücretsiz propaganda için böyle bir formül bulunmuş gibi. Bir yandan YSK kararları ihlal ediliyor, bir yandan da kamu zararına yol açılıyor. TRT yönetimi görevini kötüye kullanıyor ve suç işliyor. TRT Yönetimi, hukuk devleti ilkesini, seçim adaletini ve demokrasiyi baltalıyor” dedi.

