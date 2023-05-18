Belkiçakalı bakan Zuhal Demir kimdir, kaç yaşında? Zuhal Demir'in mesleği ne?
Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Peki, Belkiçakalı bakan Zuhal Demir kimdir, kaç yaşında? Zuhal Demir'in mesleği ne?
Milliyetçi muhafazakâr Flaman N-VA Partisi üyesi Zuhal Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" dedi. Bu gelişmeyle birlikte Zuhal Demir'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ZUHAL DEMİR KİMDİR?
Zuhal Demir, 12 Mart 1980'de Belçika'da doğdu. 1998-2003 tarihleri arasında Leuven Katolik Üniversitesi'nde Hukuk öğrenimi gördü. 2003-2004 yılları arasında Brüksel Vrije Üniversitesi'nde Sosyal Hukuk Yüksek Lisansına devam etti. Demir 2001'de milletvekili olarak Belçika Temsilciler Meclisi'ne seçildi.24 Şubat 2017'de Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Parti Meclisi, Elke Sleur'un istifası ile boşalan yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığı görevine Zuhal Demir'in getirilmesini oy birliği ile kabul etti.
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