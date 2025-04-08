Berkay Gezgin'e 'siyasi yasak' talebi!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:01

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde slogan haline gelen "Her şey çok güzel olacak" sözünü başlatan Berkay Gezgin, geçen Pazar günü Ankara'da yapılan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, CHP Parti Meclisi listesine girdi.

İBB'ye yönelik operasyona karşı düzenlenen protestolara yapılan müdahalelerde gözaltına alındıktan sonra 25 Mart'ta tutuklanan Gezgin'le ilgili hazırlanan iddianamede "siyasi yasak" istendiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gelişmeyi sosyal medya hesabından "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan PM Üyemiz Berkay Gezgin'e siyasi yasak konulmasını talep etti" diyerek duyurdu.

Bulut, karara tepki olarak da "Dört duvar arasındaki Berkay'dan bile korkuyorsanız, iktidarınızın sonu geldi demektir" ifadelerini kullandı.