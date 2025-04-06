Son Dakika... Berkay Gezgin CHP'nin PM listesinde

Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:05

Güncelleme: 06.04.2025 - 12:17

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada 2019 yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun ''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı olarak bilinen tutuklu Berkay Gezgin'in Parti Meclisi listesine alındığını açıkladı.

Özel, PM üyesi Volkan Demir'in ise İBB'de görevlendirileceğini bildirdi. Demir, yeni görevi nedeniyle partideki görevinden ayrıldı.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA TUTUKLANDI

''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolarda tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

VOLKAN DEMİR KİMDİR?

PM görevinde ayrılan Volkan Demir, 1975 yılında Ordu'da doğdu. 19 Eylül İlkokulu'nda okuyan ve daha sonra Ordu Fatih Lisesi'ne geçiş yapan Volkan Demir 1997 yılında Marmara Üniversitesi İİBF'nin İktisat Bölümünü bitirdi. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 2003 yılında ise yine Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1994 yılında çalışma hayatına atılan Volkan Demir 1999 yılında SMMM ruhsatını aldı.

Aynı zamanda 1998 uılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde göreve başladı. 2003 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapmakta. 42 yaşında profesör olan Volakn Demir 29 Mart 2018'den Kasım 2023'e kadar Galatasaray Üniversitesi İktisadı ve İadari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmüştür. Demir, Özgür Özel'in yeni yönetiminde PM'de yer alarak Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.