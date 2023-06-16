Berkin vurulduğu yerde anıldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 21:38

Güncelleme: 16.06.2023 - 21:38

Berkin Elvan, bugün vurulduğu İstanbul Okmeydanı Gaziler Sokağı’nda anıldı. Berkin Elvan için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Elvan ailesi, “Berkin’in katilinin cezası onandı. Yargıtay’dan onay bekliyoruz. Berkin için adalet sağlananana kadar mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı. Anne Gülsüm Elvan yaptığı konuşmada tutuklu TİP milletvekili avukat Can Atalay için tahliye çağrısı yaparak “Avukatımız hala içeride. Yeter artık canımız yanıyor” tepkisini gösterdi.

Berkin Elvan’ın ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı’nın sanık olarak yargılandığı dava 8 yıl sürdü. Polis memuruna önce “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, daha sonra suçun “olası kastla” işlendiğine hükmederek cezayı 20 yıla indirdi. Ceza, sanık Dalgalı’nın geleceği üzerindeki olası etkisi nedeniyle 16 yıl 8 aya düşürüldü. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Dalgalı, cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine girecek.

Berkin’in ölümünden sorumlu polis memuru 16 yıl ceza alırken, anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan hakkında da “cumhurbaşkanına hakaret”ten 2 yıl 4 aydan 8 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bir sonraki duruşma 25 Ekim’de.