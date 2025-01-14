Beş bakan değişebilir

Yayınlanma: 14.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 04:00

AKP’nin 8. olağan kongresinin mayıs ayında yapılması planlanırken kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 23 Şubat’a çekildi. Parti kaynakları, bu hafta parti tüzüğünü gözden geçirmek amacıyla merkez yönetim kurulu içinden üç kişilik bir ekip oluşturulacağını kaydediyor. “Söylem birliği oluşturma” vurgusu yapan AKP’li kurmaylara göre, kongrede genel başkan milletvekillerinden bazıları değişebilir. Ayrıca Erdoğan’ın bu haftaki AKP Grup Toplantısı’nda İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu ile DEVA Partisi’nden ayrılan Selma Aliye Kavaf’a rozetlerini takacağı iddia ediliyor. Zorlu’ya ise kabine değişikliğinde “bakanlık” verileceği de kulislerde konuşuluyor.

‘AKŞENER, RAHATSIZ EDER’

Kabinede de dikkat çeken değişiklikler bekleniyor. Beş bakanın hedefte olduğu belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun değişmesi olası isimler arasında yer aldığı ileri sürülüyor. Şimşek ve Memişoğlu’na AKP tabanından şikâyetin fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın değişeceği de kulislerde konuşuluyor. Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları ise kurmaylarca reddediliyor. Akşener’in AKP tabanında rahatsızlık yaratacak olması gerekçe gösteriliyor.