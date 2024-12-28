Beş kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın yaşandığı Oba Makarna’ya yine ayrıcalık

Yayınlanma: 28.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 04:00

Sakarya Hendek’te geçen eylülde yaşanan ve 26 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin dört uzmandan oluşan heyet tarafından hazırlanan 61 sayfalık bilirkişi raporu, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. İşverenin ve ilgili sorumluların ihmallerinden kaynaklı olarak patlamanın meydana geldiği belirtilen raporda mevcut patlamadan korunma dokümanı eksiklikleri ile ilgili mevzuat ve standartlara uygun düzenlenmediği, sahadaki riskleri yeterince dikkate alacak derinlikte analiz içermediği vurgulanmıştı.

İş güvenliği uzmanının tespitleri ve önerilerinin yeterince dikkate alınmadığı, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkili şekilde uygulanmadığı belirtilen raporda, iş güvenliği çerçevesinde zorunlu olan eğitimlerin bireysel ve sıklıkla firma dışında yürütüldüğünün anlaşıldığı ifade edilmişti. Tesisteki toz birikiminin patlayıcı ortam oluşumunu tetikleyen en önemli faktörlerden biri olduğu aktarılan raporda, işveren, işveren vekili ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı 1. derecede, iş güvenliği uzmanı ile değirmen, elektrik ve idari işler sorumluları 2. derecede sorumlu olarak yer almıştı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken şirket 13 Aralık’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildiride enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiğine ve yeniden yapılanma sürecinin başladığını açıkladı. Açıklamada, “Ülkemizi üretim, istihdam ve ihracatla temsil ederken yeni yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

MİLYON DOLARLIK AYRICALIK

Ayrıca şirketin Gaziantep’teki fabrikasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkân sağlayan dahilde işleme izin belgesi verildi. Gıda ürünlerinin imalatı kapsamıda verilen üç belgenin belgelerin 12 milyon 221 bin dolar, 6 milyon 810 bin dolar ve 5 milyon 410 dolarlık ihracatı kapsadığı belirtildi. Bu belge kapsamında şirket birçok vergiden muaf tutulacak. Oba Makarnacılık’a 5 milyon 92 bin dolarlık ön görülen ihracatına gümrük muafiyeti uygulanmıştı.