Beş tutuklu başkan için hâlâ yazılamayan iddianameye Çağlayan’da protesto: Delil varsa yazın

Yüzlerce partili ve yurttaş, beş ayrı ilçeden adliyenin önüne yürüyerek burada büyük bir buluşma gerçekleştirdi. Adliye önünde yapılan basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, PM üyeleri, ilçe başkanları ve kadın ile gençlik kolları üyeleri katıldı. Adliye önündeki protestoda basın açıklamasını okuyan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından tutuklanan belediye başkanlarının aylar geçmesine rağmen iddianamelerinin hazırlanmadığını belirterek yargı süreçlerine tepki gösterdi.

Çelik, “Deliliniz varsa ortaya koyun, iddianameleri yazın; yoksa belediye başkanlarımızı derhal serbest bırakın” çağrısında bulundu.

DOKUZ AYDIR BEKLİYOR

Seçilen başkanların göreve başladıkları ilk günden itibaren engellemelere rağmen çalıştıklarını savunan Çelik, “Tüm engellemelere rağmen, finansman baskısına rağmen, yargı tacizine rağmen nasıl belediyecilik yapılır İstanbul’un dört bir yanında gösterdiler. Unutulanların, kenarda bırakılanların, kimsesizlerin kimsesi oldular” ifadelerini kullandı.

Tutuklu belediye başkanlarının dosyalarına değinen Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün dokuz aydır tutuklu olduğunu belirterek “Hasan Akgün dokuz aydır tutuklu ve halen iddianamesi yazılmadı. Nedir Hasan Akgün’ün suçu?” diye sordu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe için de benzer bir tablo olduğunu ifade eden Çelik, “Bir kişi bir soruşturmadan tam 9 aydır tutuklu, halen iddianame yazılmıyor” dedi.

‘ÇÖKMEK İÇİN YAPILDI’

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın altı buçuk aydır, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yedi aydır ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun ise beş aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Çelik, geçmişte çok sayıda sanığın yargılandığı davalarda iddianamelerin kısa sürede hazırlandığını hatırlatarak “Yüzlerce insanın yargılandığı davalarda iddianameler birkaç ayda yazıldı. Bugün bir kişinin tutuklu olduğu dosyada aylar geçiyor, iddianame yok” dedi.

Operasyonların siyasi amaç taşıdığını savunan Çelik, söz konusu ilçelerin önemli bölümünün 31 Mart seçimlerinde iktidar partisinden CHP’ye geçtiğine dikkat çekti. “Bu operasyonlar belediyelere çökmek için yapılmıştır. Bu operasyonlar CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurmak için yapılmıştır” diyen Çelik, yargı makamlarına çağrıda bulunurken “Elinizde ne varsa koyun ortaya. İddianameleri bir an önce yazın. Yargılamalar başlasın, arkadaşlarımız kendilerini savunsun” dedi.

Yargılamaların tutuksuz yapılması ve duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması gerektiğini belirten Çelik, “Biz kendimize güveniyoruz. Başkanlarımıza güveniyoruz. Yazılsın iddianameler, başlasın yargılama süreçleri. Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın iradesine sahip çıkacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu 167 gündür, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 195 gündür, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 272 gündür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 273 gündür ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 231 gündür cezaevinde bulunuyor.