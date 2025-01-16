Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi tamamlandı: Savcının görüşü bekleniyor

Yayınlanma: 16.01.2025 - 19:25

Güncelleme: 16.01.2025 - 19:34

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddiasıyla liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 39 kişiyle birlikte gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dört günlük gözaltı sürecinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah saat 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İFADE İŞLEMİ YAKLAŞIK 10 SAAT SÜRDÜ

Rıza Akpolat ve Ahmet Özer dahil 41 kişinin ifadelerinin alınması için bir Başsavcı Vekili ile 9 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İfade işlemlerine saat 10.30 itibarıyla başlandı. Listenin sonuna eklenen Rıza Akpolat'ın ifadesi ise saat 17.50 itibarıyla alınmaya başlandı.

AHMET ÖZER YARIN İFADE VERECEK

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ise yarın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacak.