Beşiktaş'tan istifa etmişti: Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen yeni takımını tebrik etti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü tebrik etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma’yı telefonla arayarak kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etmiş, ayrıca bundan sonraki mücadelelerinde Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına başarılar dilemiştir" ifadeleri kullanıldı.









"BUNDAN BÖYLE KARAGÜMRÜKLÜYÜM" DEMİŞTİ

6 Şubat depremlerinin ardından Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etmiş ve o maçta tribünler hükümeti istifaya davet etmişti. Bunun üzerine Beşiktaş üyeliği bulunan Devlet Bahçeli tribünlere tepki göstererek Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı.

Gelişmelerin ardından MHP lideri Fatih Karagümrük takımını destekleyeceğini açıklayarak, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" demişti.