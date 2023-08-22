Betona teşvik yağdı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Haziran 2023 dönemi yatırım teşvik belgesi düzenlediği şirketlerin listesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Muğla Milas’taki termik santrala kaynak sağlamak için Akbelen’de ağaç kıyımı yapan, muhalefetin “beşli çete” olarak adlandırdığı şirketlerden Limak Holding de yatırım teşvik alan şirketler arasında. Limak Çimento’nun Kilis ve Kırklareli’nde bulunan fabrikalarına milyonlarca liralık yatırım desteği verildi. Söz konusu teşvikler, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi gibi birçok maddeyi kapsıyor.

Limak Çimento’nun Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesineki çimento üretim fabrikasının aldığı yatırım desteği tutarı 60 milyon 299 bin 75 TL. Şirketin, Kilis’in Polateli ilçesinde bulunan fabrikası ise imalat teşviği kapsamında 379 milyon 641 bin 467 TL, “metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi” kapsamında ise 178 milyon 82 bin 316 TL teşvik ödemesi aldı. Şirket, haziran ayında toplam 617 milyon 999 bin 833 TL’lik teşvik ödemesi aldı. Haziran ayında ödenen teşvik kapsamında bin 249 şirkete toplam 69 milyar 821 milyon 111 bin 863 TL tutarında yatırım teşviği verildi.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), önceki günlerde Limak’ın Akbelen ormanlarını talan etmesi ve kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine Limak Vakfı ile ortaklığını bitirdiğini duyurmuştu.

