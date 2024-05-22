‘Betonu döktüler stat yapılmadı’
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 3.5 yıl önce yenileneceği iddiasıyla yıkılan Ergene Şehir Stadı’nın tamamlanmamasına tepki gösterdi.
Yıkık stadı yerinde inceleyen Yazgan, “Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün yaptığı ihaleler, istekli olmadığı için iptal oldu. İhale süreci Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne devredildi. Bunca yılda ancak beton döktüler, ortada stat yok. İlçemize yakışır stadın bir an önce yapılmasını istiyoruz. İktidar, artık laf değil, icraat üretsin” diye konuştu.
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