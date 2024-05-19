Edirne'de fidye operasyonu! Hint işçi kurtarıldı, Pakistanlı çete yakalandı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 13:02

Güncelleme: 19.05.2024 - 13:02

Hindistan'dan İstanbul'a 18 Nisan'da çalışmak için gelen Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan, lokantada bulaşıkçı olarak çalışırken, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişiler kendisini Edirne'ye davet etti. Edirne'de emlak işiyle ilgilendiklerini söyleyen kişilerin, "Bize emlakçılık ve tercümanlık yapacaksın, ayda 180 bin lira kazanacaksın" demeleri üzerine Radhakrıshnan, önceki gün otobüsle Edirne'ye geldi.

Telefonda konuştuğu kişilerin verdiği adrese giden Radhakrıshnan, iddiaya göre, buradaki kişiler tarafından rehin alındı. Elleri ve ayaklarını bağlayan kişiler, Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan'ın Hindistan'da bulunan ailesini telefonla görüntülü olarak arayıp, rehin alma görüntülerini izleterek, serbest bırakmaları için 2 milyon Rupi (Yaklaşık 775 bin TL) fidye istedi.

AİLE YARDIM İSTEDİ

Fidyeyi vermek için süre isteyen aile, Radhakrıshnan'ın İstanbul'daki arkadaşını telefonla arayıp oğullarının kaçırıldığını anlatarak yardımcı olmasını istedi. Durumun iletildiği Edirne Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu rehin tutulan Radhakrıshnan'ın, Yancıkçı Şahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Camii Sokak üzerinde bir evde bulunduğu belirlendi. Polis, gece yarısı düzenlediği operasyonda, Hintliyi rehin tutanlar polisi görünce kaçmaya çalıştı. Evin çevresi ve çatılarda önlem alan polis 1 kişiyi yolda kaçarken, 1 kişiyi iki apartman arasındaki boşlukta, 1 kişiyi de kömürlükte yakalayarak gözaltına aldı. Evde rehin tutulan Radhakrıshnan da kurtarıldı. Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 4 fişek, kesici aletler, 220 euro, 16 bin 230 lira ele geçirildi.

3 PAKİSTANLI GÖZALTINA ALINDI

Kurtarılan Radhakrıshnan, kendisini kurtaran polise sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Hemen telefonla ailesine arayan Radhakrıshnan, kurtarıldığını bildirdi. Polisin gözaltına aldığı 3 şüphelinin Pakistan uyruklu olduğu belirlendi.

Rehin alan kişilere evini kiraya veren 'asayiş' ve 'narkotik' suçlarından kaydı bulunan M.K. (21) de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'yağma', 'gasp', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma', 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.