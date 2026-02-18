Beykoz Belediye Başkanı Köseler ikinci kez mahkemeye çıktı: Savunmada 'Erdoğan' ayrıntısı!

Bugünkü duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile birlikte CHP kurmayları da salondaki yerini aldı.

Köseler, eylül ayındaki ilk duruşmalar sonrasında mahkeme tarafından 13 kişi ile birlikte tahliye edilirken savcılığın yaptığı itirazı kabul eden 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 36 saat sonra tekrar tutuklanmıştı.

Bugünkü duruşmada konuşan tanıkların çoğunun Köseler lehine ifade verdiği öğrenirken mahkemede söz alan Köseler'in uzun bir savunma yaptığı belirtildi.

Gazeteci Burcu Uğur'un aktardığına göre, davaya bakan 17. Ağır Ceza Mahkemesiyken 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tekrar tutuklandığına dikkat çeken Köseler "Verdiğiniz tahliye kararından sizi döndüren nedir?' diye sormak istiyorum ama yanıt beklemiyorum. Kaçma şüphesinden bahsediyorlar ama ben tutuklanma sürecinde kararı evimde bekledim. Bilirkişi raporunun olmadığı söyleniyor ama bilirkişi raporunu ben talep ettim" diye konuştu.

SAVUNMADA ERDOĞAN AYRINTISI

Köseler savunmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994–1998 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı döneme atıfta bulunarak, o dönemde ihaleleri alt komisyonların yürüttüğünü ancak buna rağmen kendisinin yargılandığını söylediğini hatırlattı.

Erdoğan’ın o süreçte yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sistemin değiştirildiğini, belediye başkanlarının doğrudan sorumluluğunun sınırlandırıldığını ve sorumluluğun alt birimlere yayıldığını ifade etti. Ayrıca yargılama izni mekanizmasının İçişleri Bakanlığı’na bağlandığını ve bunun haksız siyasi davaların önüne geçmek amacıyla savunulduğunu belirtti.

'AKLANARAK ÇIKLANACAĞIM'

Köseler, alt kademelerde yapılan teknik işlemler veya olası hatalar nedeniyle seçilmiş bir belediye başkanının hapisle karşı karşıya bırakılmasının kamu hizmetini aksatacağını savunurken, Erdoğan'ın “İhaleyi düzenleyen başkası, yargılanan benim” serzenişini de hatırlattı.

Köseler'in savunmasını şu sözlerle tamamladığı öğrenildi:

"Ben Beykoz'un evladı olarak yalnızca 11 ay hizmet ettim. Bu süreçte devletin tek kuruşuna el atmadım. Somut delil olmadan bir yıldır tutuklu olmayı hukuken ve vicdanen kabul edemiyorum. Bizden önceki dönemlere ait dosyası olmayan işlere onay vermediğim için yargılanıyorum. Dosyası olanlara ödeme yapıyorduk. Dosyası olmayanlara nasıl onay verebilirim? Ben üç kuşak Beykoz'luyum. Annemi bir yıldır göremiyorum. Buna sebep olanları Allah'a emanet ediyorum. Adalet mülkün temelidir. Aklanarak çıkacağım."

Daha sonra konuşan Köseler'in avukatı ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak Köseler'in tahliye edilmesini talep etti.