Beykoz Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Özlem Vural Gürzel seçildi

Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:26

Güncelleme: 10.03.2025 - 16:25

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanıp, görevden alınmasının ardından Beykoz Belediyesi'ni yönetecek yeni ismin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Oylama Beykoz Belediyesi Meclisi'nde yapıldı. CHP adına Özel Vural Gürzel, AKP adına Sadullah Hasanoğlu yarıştı.

Seçimde CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel 18 oy alırken AKP'li rakibi Sadullah Hasanoğlu 13 oy aldı.

Bu sonuçla CHP'nin adayı Gürzel oy çokluğu ile başkanvekili seçildi.

"HAKSIZ BİÇİMDE TUTUKLANAN BAŞKANIMIZA VEKALET GÖREVİNE SEÇİLDİM"

Oylama sonrası bir konuşma yapan Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Meclisin takdiriyle ne yazık ki haksız biçimde tutuklanan Alaattin Köseler başkanımıza vekalet görevine seçildim" dedi.

Özlem Vural Gürzel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu görev kapsamında Beykoz'da hizmetlerini devamını sağlamak için çabamızı sürdüreceğiz. Beykoz'daki her bir vatandaşımızın fikir ve önerilerine açık olacağımızı belirtmek isterim. İşbirliği içinde çalışacağız. En büyük gücümüzü kıymetli Beykoz halkından ve meclis üyelerimizden alacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizi yalnız bırakmayan ve bırakmayacak olan Ekrem İmamoğlu'na ve yürüdüğü hedefe inancımız tamdır."

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu Özlem Vural Gürzel, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sonrasında Londra'da yabancı dil eğitimi alan Özlem Vural Gürzel, Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulundu. CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek yerel siyasete adım atan Gürzel, Beykoz'da üç dönem CHP Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. Gürzel daha sonra Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam kurucu üyeliği, ÇYDD üyeliği ile aktif olarak çalışmalarını da yürüttü