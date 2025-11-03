Beykoz Belediye Meclisi'nde 'yeme' gerginliği: AKP'li başkanvekili Gürzel sinirlendi, CHP'yi hedef aldı

Beykoz Belediye Meclisi kasım ayı birinci birleşimi, belediyenin hizmet binasında Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, AKP'lilerin başkan değişince fikir ve tutumlarının da değiştiğini söyledi.

'YEME' İTHAMI BİRLİKTE GÖREV YAPTIĞI YÖNETİME Mİ?

AKP'li Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Gaye Zayıf'ın daha önce dönemlerine ilişkin eleştirilerde bulunduğunu belirten Karakaya, "Kendisi, 'Dokuz ayda öyle bir yemişler ki altı ayda belediyeyi zor toparlarız' diyor. Buradan açıkça soruyorum. Gaye Hanım bu sözü kime söylüyor? Çünkü o bahsettiği dönemin belediye başkan vekili bugün hala aynı görevde. Ayrıca o dönemin iki tane başkan yardımcısı şu an görevde. Gaye Hanım, bu sözleri bugün birlikte görev yaptığı yönetim kadrosuna mı söylüyor? Bizi sahip çıkmamakla, destek olmamakla suçlayan başkan vekili acaba bugün yol arkadaşlığı yaptığı danışmanın bu sözlerine ne edecek?" diye sordu.

Söz alan Gaye Zayıf, tavrında herhangi bir değişiklik bulunmadığını, geçmişte farklı bir siyasi partiye mensup olmasına karşın başkan vekilinin arkasında durduğunu dile getirdi.

Bundan sonra da belediye başkan vekilinin arkasında duracağını kaydeden Zayıf, "1,5 yıldır belediyenin nasıl yönetildiği, sadece biz değil, Beykoz halkı tarafından zaten şeffaflıkla ortadadır. Şu an belediyenin bu durumda olmasının müsebbibi AK Parti yönetimi değil, CHP yönetimidir. Benim o söylemiş olduğum durum Özlem Başkan'ın şahsıyla alakalı değil, CHP yönetimiyle alakalı bir durumdur. Kıymetli Başkanımız da bunu görmüş, hizmet yapabileceği, değer katacağı tarafta olmak istemiştir. Kavgayı, kaosu değil, hizmeti seçmiştir" ifadesini kullandı.

"KAMU MALINI YEDİRMEDİĞİM İÇİN DÜŞMAN OLDUNUZ"

Belediye Başkan Vekili Gürzel ise kendisine yönelik bir algı çalışması yapılmak istendiğini, ancak kavganın ve kaosun içerisine girmek istemediğini söyledi. Gürzel, "Dokuz ayda yapılan yolsuzlukları kimse bana burada yazdırmaya çalışmasın. Ben göreve geldikten birkaç gün sonra Melih Bey de göreve başladı. Kendisi bunu çok iyi bilir ki benim ne rüşvetle ne yolsuzlukla adım yan yana gelmedi, gelmez, gelmeyecektir. Kimse burada benim üzerimden bir algı yaratmaya çalışmasın. Bu çok çirkin bir şey" dedi.

İsminin rüşvet ve yolsuzlukla yan yana getirilemeyeceğini öne süren Gürzel, kendisinin yönetimini en iyi bilen kişinin CHP'li Meclis Üyesi Karakaya olduğunu söyleyip Karakaya'ya yönelik şunları kaydetti:

"Burada bunları söylemen beraber çalışmamızdaki hukukumuza da aykırıdır. Benim şahsen hiçbir kişisel zenginleşmeye ihtiyacım yoktur. Bunun altını net bir şekilde çiziyorum. Herkes de bunu bilir. Benim AK Parti'ye geçişim tamamen gönüldendir. Tamamen kaostan ve kavgadan kaçmaktır. Daha fazla kaosun ve kavganın içerisinde yer almak istemiyorum. Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır. Burası kamudur. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz. Bütün Beykoz halkı bunu bilsin. Benim kişisel zenginleşme ihtiyacım olmadığı gibi buna da izin vermeyeceğim."

Konuşmaların ardından toplantının gündem maddeleri çeşitli komisyonlara havale edildi.