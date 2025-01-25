Beykoz Belediyesi, Uğur Mumcu’yu andı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:05

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:05

Beykoz Belediyesi, 32 yıl önce katledilen araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için anma programı düzenledi. Program, Başkan Köseler’in açılış konuşmasıyla başladı.

Uğur Mumcu’nun cesur kalemi ve fikirleriyle karanlıkları aydınlatan kişiliğine dikkati çeken Başkan Köseler, “Uğur Mumcu fikirleriyle karanlıkları aydınlatan bir araştırmacı ve demokrasinin yılmaz savunucusuydu. Onu, gerçeklerin peşinden koşan ve her zaman bağımsızlığını koruyan duruşuyla tanıdık. Ne yazık ki, 32 yıl önce, soğuk bir Ankara sabahında, hain bir saldırı ile aramızdan ayrıldı. Bugün, onun demokrasiye adanmış mücadelesine duyduğumuz saygıyla bir aradayız” ifadelerini kullandı.

MUMCU'YU KENDİ SÖZLERİYLE ANDI

Köseler konuşmasına, Mumcu’nun tarihe geçen şu sözleriyle son verdi:

“Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben antiemperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım. İnsan hakları savunucusuyum. Ben, terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır.”

"UĞUR AĞABEY NESİLLERE AKTARILMALI"

Gazeteci ve yazar Mutlu Hesapçı’nın moderatörlüğünde gazeteci ve yazar Derya Sazak’ın konuşmacı olduğu etkinlikte, Uğur Mumcu’nun gazetecilikte izlediği yol, hakikati arayışı ve cesur gazeteciliği ile Türkiye’nin demokrasi mücadelesine yaptığı katkıları hatırlatıldı.

Kendisinin de bir Beykozlu olduğunu belirten Derya Sazak, “Zaman çok acımasız. Hayat hızlı akıyor, ilerliyor. Bir süre sonra hepimiz tarih olacağız ama Uğur Ağabey gibi zamansız bir biçimde aramızdan ayrılanların idealleriyle, ilkeleriyle, yazılarıyla kısaca her şeyleriyle gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla bugün böyle bir etkinlik bana aynı zamanda bu sorumluluğu ve tarihi görevi hatırlattı” diye konuştu.

Anma programı Erdal Güney’in müzik dinletisiyle devam etti. Erdal Güney, anma etkinliğine özel seçtiği “Yiğidim Aslanım”, “Sevdamız Uzun Bir Bakış”, “Kardeşin Duymaz” ve “Uğurlar Olsun” eserlerini, Beykozlular için yorumladı.